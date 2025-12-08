合歡山武嶺公路放煙火 太管處開單最高可罰3000元

今天清晨6點多，有民眾報案指出合歡山武嶺亭下方公路附近發生遊客違規燃放煙火情形，內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊立即派警員前往，發現可疑車輛上有煙火。（太管處提供）

又有民眾在合歡山上放煙火！今天清晨6點多，有民眾報案指出合歡山武嶺亭下方公路附近發生遊客違規燃放煙火情形，內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊立即派警員前往，發現可疑車輛上有煙火，太魯閣國家公園管理處指出，非法燃放煙火，恐引起森林火災，現場開具舉發單依法告發，最高罰鍰可達新台幣3000元整。

據了解，2男2女的情侶檔分別開2輛車到合歡山，凌晨3點從桃園出發，夜衝合歡山武嶺看日出，警方依據國家公園法第13條訂定的太魯閣國家公園公告禁止事項第8項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，可處以1500到3000元罰款，對車上還有煙火的25歲廖姓男子，開具舉發單依法告發。

太管處今指出，8日清晨，內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊接獲民眾報案，武嶺亭下方公路旁有人燃放煙火，立即派2名員警會同太魯閣國家公園管理處巡查員前往查察，於武嶺停車場發現可疑車輛，駕駛承認有燃放煙火，並於車箱內發現未施放的煙火，現場開具舉發單依法告發，並責令其返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。

太管處與林保署南投分署特別提醒民眾，切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為，依據國家公園法第13條『太魯閣國家公園公告禁止事項』第八項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，最高罰鍰新台幣3000元整；另外，依據森林法第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬以下罰金，若引發森林大火將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。

位於台14甲線31.5公里處、海拔高度3275公尺的武嶺亭是知名景點，許多民眾會在這裡做些新奇的挑戰，太管處指出，聯合內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作，以防類似案件再次發生，在監視器無所不在的情況下，希望民眾勿存僥倖之心以身試法。（10:59更新）

