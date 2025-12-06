12/6 罕見3連號攪局 今彩539頭獎摃龜

12月6日開獎的第114000295期今彩539頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

12月6日開獎的第114000295期今彩539頭獎摃龜。

第114000295期今彩539中獎號碼為「06、22、23、24、32」，頭獎摃龜；貳獎共309注中獎，每注可得2萬元；參獎共9684注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1387注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000295期39樂合彩中獎號碼為「06、22、23、24、32」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共676注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬6382注中獎，每注可得1125元。

第114000295期3星彩中獎號碼為「409」，壹獎共45注中獎，每注可得5000元。

第114000295期4星彩中獎號碼為「8893」，壹獎共7注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法