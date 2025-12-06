小孩不睡覺、疑偷錢 阿公、老爸抄拍痧板、藤條教訓下場曝

打小孩父親被簡判3罪應執行5月徒刑、祖父1罪3月。示意圖。（資料照）

父親不滿年幼孩子熬夜不睡，又懷疑偷錢，與祖父輪流拿拍痧板、藤條責打瘀青。台南地方法院認定已逾管教界線，依成年人故意對兒童犯傷害罪，簡易判決父親3罪應執行5月徒刑、祖父1罪3月。

林男與前妻育有2名年幼子女，與他同住。3年前10月間，2個孩子超過睡覺時間不睡覺，林男拿拍痧橡膠板責打，造成一人臀部出現紅腫印痕，另一人背部紅腫。

同月稍晚，家中現金不翼而飛，林家父子懷疑是其中一名孩子偷拿，祖父拿藤條抽打臀部，林男接手繼續打。事後驗傷紀錄顯示，孩子身上出現大腿大片瘀傷、臀部與膝蓋瘀傷、雙手疼痛瘀傷，甚至臉部與耳朵也有挫傷痕跡，傷勢分布全身。

檢方依驗傷資料、照片、社工與家防中心資料，以及林家父子的筆錄，認為他們口中的「教訓小孩」超過正當管教範圍，依兒童及少年福利與權益保障法起訴，法官認為，父子倆應以理性溝通、其他侵害較小方式教育小孩，卻以成年男性力道持器械毆打年幼兒童，很難說有正面教育意義。

審酌兩名被告是父親與祖父身分，對身心未發育完全的兒童施暴，恐影響日後成長，且案發後坦承犯行，依成年人故意對兒童犯傷害罪各論罪量刑，對父親部分按3次犯行分論併罰，定應執行刑5月徒刑，祖父則判3月徒刑，全案仍可在判決送達20日內提起上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

