為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》驚悚!台南女警開違停紅單 竟遭民眾持斧頭砍傷

    2025/12/06 22:14 記者王捷／台南報導
    女警取締違規停車開紅單，遭民眾持斧砍傷。（記者王捷攝）

    女警取締違規停車開紅單，遭民眾持斧砍傷。（記者王捷攝）

    台南一位女警今天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭民眾持斧頭攻擊受傷，警方隨即將女警送往市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，該民眾被依現行犯逮捕，將以殺人未遂方向偵辦。

    警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發單時，現場民眾突然持斧頭揮砍，女警閃避不及，所幸有穿防彈背心。

    同仁與到場救護人員第一時間協助女警包紮止血，並送往市立醫院，院方表示，女警身上傷勢經急救後暫時穩定，仍需留院觀察與進一步治療。警方也派員到院關心，同時協助家屬了解傷勢狀況。

    針對持斧攻擊的民眾，警方強調不容公權力遭挑戰，將該民眾以現行犯逮捕，往殺人未遂偵辦，絕不寬貸。

    警方也提醒，員警在路邊取締違規停車，是為了維持交通秩序與用路人安全，民眾如對開單有意見，可以事後依管道提出申訴或救濟，而不是以暴力表達不滿。後續警方將檢討現場勤務配置與員警防護裝備，希望在維持執法強度的同時，也能降低前線人員面臨的安全風險。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播