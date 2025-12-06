為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭遭撞特勤男警手術順利 將轉往北部醫院治療

    2025/12/06 00:37 記者王峻祺／宜蘭報導
    家屬向警務人員及醫療團隊致謝。（民眾提供）

    家屬向警務人員及醫療團隊致謝。（民眾提供）

    宜蘭礁溪24歲林姓警員，5日晚間執行副總統蕭美琴車隊交通管制勤務時，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成臟器外露送醫急救，經陽明交通大學附設醫院全力搶救後，手術順利，深夜轉至加護病房後，家屬特別向前來關心的警務人員及醫護團隊致謝，請大家早點回去休息，並預計將林員轉往北部醫院治療。

    林姓警員經手術後，病況暫趨穩定，但後續還需要清創，5日深夜轉至加護病房，林爸爸特別出面，向代表警政署長張榮興前來慰問的督查室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等警務人員，以及醫護團隊致謝。

    林爸爸感謝大家的陪伴，表示目前兒子手術後轉至加護病房，為讓他明天醒來可以看見家人，會暫時回去休息，也請所有警務同仁盡早休息，「大家辛苦一個晚上」，一早應該還有勤務工作，不能過勞。

    貼心的林爸爸向大家致謝後，呂新財也上前表示警政署會全力協助，並已建立窗口隨時保持連繫，礁溪分局長黃靖堯也再次遞上聯繫電話，局長劉炯炫和林爸爸握手後，陪同走到病房門口。

    行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇及宜蘭縣代理縣長林茂盛等人，事發迄今也一直守候在醫院，協助家屬處理相關事宜；由於警員遭撞車禍事故，與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局為求慎重，6日上午9點將對外召開記者會說明。

    相關新聞

    驚悚畫面曝光!蕭美琴宜蘭視察 24歲警交管遭廂型車卡車底命危

    林員站在號誌燈下遭撞。（警方提供）

    林員站在號誌燈下遭撞。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播