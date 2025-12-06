宜蘭遭撞特勤男警手術順利 將轉往北部醫院治療

家屬向警務人員及醫療團隊致謝。（民眾提供）

宜蘭礁溪24歲林姓警員，5日晚間執行副總統蕭美琴車隊交通管制勤務時，遭偏移車道的廂型車撞進車底後卡入水溝，造成臟器外露送醫急救，經陽明交通大學附設醫院全力搶救後，手術順利，深夜轉至加護病房後，家屬特別向前來關心的警務人員及醫護團隊致謝，請大家早點回去休息，並預計將林員轉往北部醫院治療。

林姓警員經手術後，病況暫趨穩定，但後續還需要清創，5日深夜轉至加護病房，林爸爸特別出面，向代表警政署長張榮興前來慰問的督查室主任呂新財、宜蘭警察局長劉炯炫等警務人員，以及醫護團隊致謝。

林爸爸感謝大家的陪伴，表示目前兒子手術後轉至加護病房，為讓他明天醒來可以看見家人，會暫時回去休息，也請所有警務同仁盡早休息，「大家辛苦一個晚上」，一早應該還有勤務工作，不能過勞。

貼心的林爸爸向大家致謝後，呂新財也上前表示警政署會全力協助，並已建立窗口隨時保持連繫，礁溪分局長黃靖堯也再次遞上聯繫電話，局長劉炯炫和林爸爸握手後，陪同走到病房門口。

行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇及宜蘭縣代理縣長林茂盛等人，事發迄今也一直守候在醫院，協助家屬處理相關事宜；由於警員遭撞車禍事故，與副總統蕭美琴交管勤務有關，礁溪警分局為求慎重，6日上午9點將對外召開記者會說明。

林員站在號誌燈下遭撞。（警方提供）

