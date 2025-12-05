為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男酒駕撞死人落跑竟是衝去「車震」 國民參審重判9年

    2025/12/05 18:42 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義縣33歲楊姓男子去年5月酒後駕車，在嘉義市民生南路撞到剛下車陳姓婦人，陳婦送醫不治。而楊男加速逃離，竟是載女網友到路邊車震，完事後還自稱「醉茫了」，要女網友自己搭計程車回家。嘉義地檢署依酒後肇事致人死亡逃逸罪嫌起訴楊男，嘉義地方法院國民法官法庭審理，今天下午宣判，楊男酒駕致死罪判處8年、肇事逃逸罪判處2年，應執行9年徒刑，可上訴。

    去年5月7日，楊男酒後開車，深夜11點51分在嘉義市民生南路撞到陳婦，陳婦多處骨折、撕裂傷；楊男逕自開車回嘉義縣住處。警方於事發2小時後在他住處逮到人，酒測值超標。

    行車紀錄器畫面顯示，楊男撞到人時曾出口辱罵，隨即加速逃離，接著載相約的女網友折返時經過現場，再與女網友在路邊車震，相關影像、聲音均被錄下。女網友到庭作證說，當時見車頭凹陷，詢問楊男才知事前發生車禍，楊男也告知有喝酒。

    檢警偵辦時，楊男否認犯行，他酒後駕車高速行駛且撞死人，檢方求處重刑；法院認為，楊男於偵查階段否認，審理過程時坦承犯行，先前已有酒駕前科仍未改正，考量賠償被害人家屬216萬元（不含強制險200萬元），達成和解，判決2罪併執行9年徒刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

