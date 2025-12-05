為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    捲入美而快董事長毆打運將案 天道盟主「鐵霸」80萬交保

    2025/12/05 17:40 記者王定傳／台北報導
    天道盟主「鐵霸」曾盈富，疑涉入上櫃成衣集團美而快董事長廖承豪打人案，警方今通知曾男說明後，再請曾配合前往台北地檢署出庭說明，檢察官訊後諭知曾80萬元交保。（資料照）

    知名上櫃成衣集團美而快董事長廖承豪，上月搭多元計程車與林姓運將發生爭執，下車後與助理痛毆林男，後來涉嫌撂人在醫院外堵人，林男報警後前往醫院驗傷，又遭人毆打。檢警1日傳喚廖男到案，訊後諭知100萬元交保，並限制出境出海；經追查發現，廖在警局做完筆錄後，曾打電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，懷疑「鐵霸」涉入此案，警方今通知曾男說明後，再請曾配合前往台北地檢署出庭說明，檢察官訊後諭知曾80萬元交保。

    檢警調查，今年11月17日晚間廖承豪與助理搭多元計程車，途中要求林姓運將繼續載往其他地點，但林男以另接單載客為由拒絕，引起廖不滿，廖與助理在北市復興南路下車後毆打林男。廖男因此被告傷害、鬧上派出所後，又涉嫌找友人在醫院外堵人，趁林男離開醫院之際再度毆打林男。

    檢方1日依涉妨害秩序、傷害罪傳喚廖到案，訊後諭知廖以100萬元交保。

