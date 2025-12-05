台中泳池開槍案「蓋牌」保護兒少？法界：適度公開才能避險

台中泳池槍手對準2名孩童扣扳機的駭人案件，警局表示基於兒少保護才沒有公布；但法界認為，保護兒少不是封口，應適度公開讓大眾避險。圖為事發泳池入口。（記者許國楨攝）

台中泳池槍手對準2名孩童扣扳機的駭人案件，事隔近2個月才因起訴書曝光，引發各界質疑警方「蓋牌」，民代更批評市府當下發布新聞隻字未提歹徒扣動扳機、掩蓋事實；警局則回應基於兒少保護才沒有公布。但法界認為，保護兒少不是封口，應適度公開讓大眾避險。

律師李學鏞指出，兒少法的立法目的在於保障兒童權益，適度公開重大危安資訊、讓大眾避險本身就是一種保護，不能以「保護兒少」為由，一概遮掩相關資訊，只要不洩漏兒童個資與辨識細節，警方在重大公共危險事件上應適時對外說明，否則反會喪失法律本意。

依「兒童及少年福利與權益保障法」第5條，政府有義務在兒少遭受不法侵害時給予「協助及保護」，而所謂保護，不應被理解為全面封鎖資訊，「若社會大眾因此無法提前提高警覺，甚至錯失避險機會，那就偏離法律目的。」兒少法規限制在於不得洩漏個資，並不排除在不揭露姓名、外貌、家庭資訊前提下，對外公布危及兒少安全的重大事件。

李學鏞提醒，政府在保護兒少與維護公共安全間需要更精準拿捏，在不洩漏兒童個資的前提下，重大治安風險必須公開，否則一味蓋牌不讓社會大眾知悉，又如何達到保護兒童及少年權益的立法目的？

另外，若由法律的公共利益權衡輕重的角度觀察，過分遮掩兒少正遭遇緊急狀況的法益，絕對低於告知社會大眾要避險的法益，權衡之後，當然不應以保護個資為由，剝奪可能造成大眾危險的知悉權利。

