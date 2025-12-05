14貓慘死！北市飼主將「12貓屍」裝袋丟垃圾車 警強制入屋搜索

動保處於六張犁派出所帶回2具貓屍。（北市動保處提供）

北市信義區富陽街一名游姓住戶日前被斷電多日，屋內傳出惡臭並有隻虛弱吠叫聲，北市動物保護處上（11）月28日會同警方緊急破門，陸續帶回1犬5貓送醫治療，目前屋內已無動物，昨（4）日該戶鄰局報案稱，游姓飼主突然返家將2袋垃圾丟到垃圾車，散發濃重屍臭，民眾從垃圾車撿回1袋交六張犁派出所保管，另1袋則由環保局載至木柵焚化爐準備焚化，動保處急派員攔截帶回，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月。

動保處今天再針對本次大量動物死亡的動保刑事，移請信義分局緊急向檢察官申請搜索票，於今（5）日強制入屋搜索，全案亦將依違反動物保護法再約談飼主到案說明。

動保處指出，本案在8月16日動保處獲報疑似受虐案，就曾訪視帶回1隻幼貓屍體，後續10月28日在房東開門進屋後，檢查發現1隻成貓骨骸，昨天再從游姓飼主丟棄的垃圾袋中發現3成貓、9幼貓屍體，本案已達14隻貓隻死亡。

動保處表示，在8月16日就已因該戶飼主動物飼養照顧問題扣留該住戶4隻貓及1貓屍遺體做證物保管，貓遺體並送交解剖鑑定，結果有枕骨骨裂及後肢趾部出血情形，當時即已依動物保護法第25條規定將該飼主移送刑事偵辦，因該住戶有自殺傾向，同為北市衛生局自殺防治中心輔導個案，後續除由動保處持續訪視追蹤犬貓飼養，同步通報社會局社工及衛生局心衛科對游姓飼主關懷，提供所需必要協助。

11月28日動保處辦理追蹤訪視，飼主卻不願配合訪視，為確認動物飼養狀況，當天會同警方，在該戶屋主（房東）同意下開門進屋，調查檢查動物狀況，現場環境仍無電，且飼主未提供寵物飲水及食物，屋內並有大量糞便、貓砂未清理、垃圾堆積，寵物仍持續有呼吸道感染症狀，動保處遂緊急帶回安置醫療1犬4貓，另有1貓逃逸，並於紙箱內發現1貓屍遺骨，動保處第2次將該飼主移送刑事偵辦。

飼主也於12月2日到案陳述意見，確認其因工作長期未回家，致環境髒亂、水盆無水、食盆無食物、貓砂未清理，有消極不作為之虐待動物事實，動保處依違反動保法第5條第2項沒入飼主動物，亦將把飼主列入黑名單，禁止認養收容所動物及禁止飼養犬貓。刑事部分則再移送警察局依違反動保法第25-1條致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金。

至於該案飼主是否為累犯？動保處動物救援隊代理科長陳瑞濱說明，由於該案仍在調查中，尚無確切判決，上述共14貓隻死亡將視為一案，因此並不會視為累犯。

動保處也呼籲，依動物保護法第5條第2項亦要求飼主應給予寵物充足乾淨之飲水、食物及乾淨衛生舒適的環境等妥善照顧，動物生病亦應依同法第11條給予醫療，避免遭受虐待、傷害，違者最高可處2年以下有期徒刑，並科20萬至200萬元罰金。

動保處於木柵焚化廠垃圾車找回9具貓屍。（北市動保處提供）

