宜蘭轎車恍神衝對向 機車閃避不及遭撞飛

藍色轎車恍神衝對向車道，機車閃避不及遭撞。（民眾提供）

宜蘭冬山鄉廣興路今天發生1起交通事故，23歲林姓男子駕駛藍色轎車疑似疲勞恍神，越過中線衝到對向車道，1輛機車來不及閃避當場被撞，車禍還波及一旁路邊車，38歲游姓騎士手腳骨折受傷送醫，幸無生命大礙，詳細車禍原因待釐清。

警方今早獲報，冬山鄉廣興路發生車禍，23歲林男駕駛藍色轎車沿廣興路東向西直行，疑恍神偏離車道開到對向，撞上迎面而來的38歲游姓機車騎士，騎士連同機車受傷倒地後，機車滑向路邊，撞到停在路旁的紅色轎車。

由於撞擊力道猛烈，藍色轎車車頭全毀外，機車也幾乎解體，路面滿是車體殘骸，就連一旁號誌桿也被撞斷，無辜遭波及的路邊紅色轎車，引擎蓋隆起，車燈、保險桿也掉落，慘不忍睹；林男無酒駕。

羅東分局呼籲，駕駛人行駛時應注意前方狀況，並遵守號誌、標誌、標線行駛，切勿酒後駕車或疲勞駕駛，以共同維護用路人車安全。

無辜遭波及的紅色轎車，引擎蓋隆起，保險桿也掉落。（民眾提供）

藍色轎車車頭全毀。（民眾提供）

