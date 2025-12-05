為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭轎車恍神衝對向 機車閃避不及遭撞飛

    2025/12/05 13:52 記者王峻祺／宜蘭報導
    藍色轎車恍神衝對向車道，機車閃避不及遭撞。（民眾提供）

    藍色轎車恍神衝對向車道，機車閃避不及遭撞。（民眾提供）

    宜蘭冬山鄉廣興路今天發生1起交通事故，23歲林姓男子駕駛藍色轎車疑似疲勞恍神，越過中線衝到對向車道，1輛機車來不及閃避當場被撞，車禍還波及一旁路邊車，38歲游姓騎士手腳骨折受傷送醫，幸無生命大礙，詳細車禍原因待釐清。

    警方今早獲報，冬山鄉廣興路發生車禍，23歲林男駕駛藍色轎車沿廣興路東向西直行，疑恍神偏離車道開到對向，撞上迎面而來的38歲游姓機車騎士，騎士連同機車受傷倒地後，機車滑向路邊，撞到停在路旁的紅色轎車。

    由於撞擊力道猛烈，藍色轎車車頭全毀外，機車也幾乎解體，路面滿是車體殘骸，就連一旁號誌桿也被撞斷，無辜遭波及的路邊紅色轎車，引擎蓋隆起，車燈、保險桿也掉落，慘不忍睹；林男無酒駕。

    羅東分局呼籲，駕駛人行駛時應注意前方狀況，並遵守號誌、標誌、標線行駛，切勿酒後駕車或疲勞駕駛，以共同維護用路人車安全。

    無辜遭波及的紅色轎車，引擎蓋隆起，保險桿也掉落。（民眾提供）

    無辜遭波及的紅色轎車，引擎蓋隆起，保險桿也掉落。（民眾提供）

    藍色轎車車頭全毀。（民眾提供）

    藍色轎車車頭全毀。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播