    首頁 > 社會

    417北檢前違法集會 檢方首度約談朱立倫、楊智伃

    2025/12/05 11:16 記者王定傳／台北報導
    朱立倫抵達地檢署僅保持微笑，未受訪。（記者陳志曲攝）

    首次上稿 09:59
    更新時間 11:16

    國民黨主席朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介等人，在檢方偵辦國民黨台北市黨部集體造假連署罷免案時，於4月17日，檢方約談台北市黨部主委黃呂錦茹時，號召群眾到台北地檢署外違法集會，涉違反集會遊行法，3人4月間已赴警局說明，台北地檢署今首度約談3人進行偵訊；楊智予約9時37分進入地檢署，約11時50分訊後請回，隨後朱立倫也抵達地檢署，僅保持微笑，未受訪。另據悉，檢方也有約談謝龍介，但他請假今日不會出庭。

    北檢偵辦連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶造假案，4月17日指揮台北市調查處，兵分6路直奔國民黨台北市黨部、第一區黨部等6處搜索，約談當時的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿及第一區黨部執行長曾繁川；當晚，朱立倫號召群眾至北檢抗議，現場最多集結約700人，清晨5時許得知聲押結果後，朱另號召4月26日上凱道抗議。

    警方蒐證發現，晚上七度舉牌勸導、警告、命令解散，但朱等3人與現場群眾持續違法集會；謝龍介當晚也涉嫌號召群眾，拉倒警方在北檢外架設的柵欄、進入集會禁制區，因此報請檢察官指揮偵辦，並分別將3人的通知書寄出、送達，並要求他們28日上午10時到案說明。

    朱立倫在凱道426大遊行發表演說後，隨即帶領立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃，到台北市警察局中正一分局接受約談，歷經約一小時半後離開分局，他走出分局大門就向媒體、群眾說，憲法有規定集會結社自由，賴清德要沒收人民聲音。

    楊智予上午9時37分進入地檢署，約11時50分訊後請回。（記者陳志曲攝）

    謝龍介（左2起）、朱立倫、楊智伃3人4月26日前往中正一分局接受約談。（資料照）

