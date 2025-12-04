愛心動物志工？台中阿北險被愛情電到破產 網戀女神竟是詐團AI

警方耐心勸說，張男才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱。（圖由警方提供）

台中市60歲張姓男子近日沉浸在網路戀情甜蜜想像中，險些為「愛」掏空積蓄，幸好銀行行員眼尖，察覺他在申請「約定帳戶」投資虛擬貨幣時反覆猶豫、情緒緊張，直覺不對勁，立即通報警方到場，及時在最後關頭拆穿詐團精心包裝的愛情與投資陷阱，成功守住張男多年辛苦存下的血汗錢。

台中市第二分局永興派出所前天接獲轄內進化北路1家銀行通報，指稱張姓民眾疑遭詐騙，張男向行員表示，自己要辦「約定轉帳」用於投資虛擬貨幣，還特別提到是「女朋友」推薦的投資管道。

請繼續往下閱讀...

行員聽到這句關鍵字立刻警鈴大作，果然一問之下，張男坦承這名「新加坡女友」是近期在交友軟體上認識，對方自稱從事投資分析工作，不但精通理財，忙碌之餘還到動物收容所做志工，溫柔、善良又專業，加上不僅每天與對方LINE熱聊，更因對方體貼問候與溫柔攻勢而深陷戀愛濾鏡中，完全相信她介紹投資APP「穩賺不賠」。

員警陳俊穎、蔡嘉宸獲報到場後，立即檢視張男手機內投資APP與聊天內容，確定是典型「愛情投資詐騙」指出，詐團最常以「愛情包裝」當誘餌，先用AI美照或假身分在臉書、交友軟體搭訕，再透過LINE噓寒問暖，等到取得信任後便開始推銷投資、要求匯款，或以「手術費」、「急難救助」等名義掏空受害者所有積蓄，在警方耐心勸說、逐項拆解詐騙手法後，張男才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱，成功守住辛苦攢下的積蓄。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法