為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    愛心動物志工？台中阿北險被愛情電到破產 網戀女神竟是詐團AI

    2025/12/04 10:11 記者許國楨／台中報導
    警方耐心勸說，張男才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱。（圖由警方提供）

    警方耐心勸說，張男才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱。（圖由警方提供）

    台中市60歲張姓男子近日沉浸在網路戀情甜蜜想像中，險些為「愛」掏空積蓄，幸好銀行行員眼尖，察覺他在申請「約定帳戶」投資虛擬貨幣時反覆猶豫、情緒緊張，直覺不對勁，立即通報警方到場，及時在最後關頭拆穿詐團精心包裝的愛情與投資陷阱，成功守住張男多年辛苦存下的血汗錢。

    台中市第二分局永興派出所前天接獲轄內進化北路1家銀行通報，指稱張姓民眾疑遭詐騙，張男向行員表示，自己要辦「約定轉帳」用於投資虛擬貨幣，還特別提到是「女朋友」推薦的投資管道。

    行員聽到這句關鍵字立刻警鈴大作，果然一問之下，張男坦承這名「新加坡女友」是近期在交友軟體上認識，對方自稱從事投資分析工作，不但精通理財，忙碌之餘還到動物收容所做志工，溫柔、善良又專業，加上不僅每天與對方LINE熱聊，更因對方體貼問候與溫柔攻勢而深陷戀愛濾鏡中，完全相信她介紹投資APP「穩賺不賠」。

    員警陳俊穎、蔡嘉宸獲報到場後，立即檢視張男手機內投資APP與聊天內容，確定是典型「愛情投資詐騙」指出，詐團最常以「愛情包裝」當誘餌，先用AI美照或假身分在臉書、交友軟體搭訕，再透過LINE噓寒問暖，等到取得信任後便開始推銷投資、要求匯款，或以「手術費」、「急難救助」等名義掏空受害者所有積蓄，在警方耐心勸說、逐項拆解詐騙手法後，張男才恍然大悟險些落入詐騙集團陷阱，成功守住辛苦攢下的積蓄。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播