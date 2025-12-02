為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「攝」狼躲商辦女廁偷拍被逮 手機驚見多人入鏡

    2025/12/02 12:33 記者邱俊福／台北報導
    台北市警中山分局。（記者邱俊福翻攝）

    台北市警中山分局。（記者邱俊福翻攝）

    旅行社擔任行政人員林姓男子，涉嫌鎖定商辦大樓、大賣場等公共場所地點的女廁，持手機躲女廁內，偷拍女子如廁畫面，日前當他於台北市長春路一棟商辦大樓犯案時，遭受害女童的母親發現有異，請求附近熱心民眾協助留住林男並報警，轄區台北市警中山分局長春路派出所據報到場經檢林男手機，發現包括受害女童在內的數十張女子隱私照片及影像，當場將林男逮捕，依妨害性隱私、兒少性剝削等罪移送台北地檢署偵辦，檢方並聲請羈押獲准。

    警方調查，上月28日晚間6時50分許，25歲林男躲在台北市長春路一棟商辦大樓的女廁，躲在一間女廁內，透過女廁下方的空隙，持手機偷拍女子如廁畫面，當時1名女童如廁後，步出廁所，林男尾隨其後也走出女廁，在廁所外等候的女童母親看到後感到奇怪，經觀察發現林男正在觀看手機內照片，懷疑是偷拍狼，立即向附近民眾求助。

    民眾聽到女童母親的求援，上前將林男留住在現場，並向警方報案，警方據報到場，經檢視林男手機內影像，發現其拍攝女童的照片及影像，且包含如廁隱私部位，另也有數十張不同女性的如廁照片與畫面，隨即當場逮捕林男，帶回派出所偵訊。

    警詢時，林男表達自己利用下班或者外出逛街時，隨機查看公共女廁，只要見疏於管理，有縫隙可利用，便會遂行偷拍，這些偷拍的照片與畫面則都是作為個人收藏與觀賞，訊後被依法移送檢方偵辦。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播