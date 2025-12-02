為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獸鋏捕鼠傷了流浪狗 農夫挨罰訴訟求翻案2連敗

    2025/12/02 07:02 記者鮑建信／高雄報導
    吳姓農夫設獸鋏捕捉田鼠，導致流浪狗受傷，被市府處罰罰金，他不服上訴，被高雄高等行政法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    吳姓農夫設獸鋏捕捉田鼠，導致流浪狗受傷，被市府處罰罰金，他不服上訴，被高雄高等行政法院駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    農夫吳男在住處對面農地設置獸鋏捕捉老鼠，卻夾傷2隻狗，被台南市府依違反野生動物保育法及動保法開罰1萬5000元，他不服，打行政官司，被高雄高等行政法院接連判決敗訴並定讞。

    據了解，吳姓農夫在台南市偏鄉耕田，因農地經常遭受田鼠破壞，於是在住處對面農地，設置獸鋏捕捉，不料卻夾傷誤踩的2隻流浪犬，經民眾發現後，在2023年5月27日，向市府動物防疫保護處報案。

    承辦人員前往調查，吳男確有設置獸鋏移除鼠害行為，但未設置任何圍籬、圍欄避免其他動物進入農地，致使流浪狗受傷，開罰1萬5000元。

    吳男不服指出，田裡合法設置捕鼠鋏，遭外來野狗闖入被夾住受傷，並已表明動機及檢附相關證據，市府依違反野生動物保育法及動保法處罰，明顯違反法令，要求法官還他公道。

    高雄高等行政法院簡易庭，判決吳男敗訴後，他仍不服上訴，簡易上訴庭調查，市府處罰依法有據，並無不當，駁回上訴，全案落幕。

