影射遠航前副董叛賊奸臣 璩美鳳加重誹謗案改判緩刑定讞

前壹傳媒新聞部總編緝璩美鳳發文影射遠航前副董鄭晴文「叛賊奸臣」等內容，一審判璩3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案上訴，高等法院今改判璩3月徒刑、緩刑2年定讞。（資料照）

時任壹傳媒新聞部總編輯璩美鳳前年於網路媒體發文，指稱遠東航空前副董鄭晴文是「叛賊奸臣」，並暗指其子位居國安局要職，涉利用公職背景進行背信、侵占等行為，導致遠東航空陷入困境，鄭認為文章內容損害其名譽提告，一審認為璩未合理查證，依加重誹謗罪判刑3月，可易科罰金9萬元；全案上訴，高等法院今上午改判3月徒刑、緩刑2年，全案定讞。璩、鄭兩造今均未聆判，無法得知對判決看法。

鄭晴文提起自訴指控，璩美鳳2023年10月19日在網路發表標題為「〔搶救台灣天空 搶救遠東航空3〕遠航判賊鄭晴文利用其子國安局背景是否涉背信侵占罪嫌？」的文章，指控鄭晴文任職遠航期間「倒行逆施多年」，侵害員工權益及公司發展，並稱其子位居國安局要職，暗指利用其公職背景對遠航進行不法操作。鄭認為名譽受損，提起加重誹謗告訴。

璩美鳳否認犯罪，稱曾參考遠航前董事長張綱維的告訴狀、起訴書等資料，也向查號台查證鄭晴文的電話，但無人接聽，已盡查證義務，且是合理評論，經鄭晴文通知文章內容有疑慮後，即將文章下架。

士林地院審理後認為，璩美鳳未盡合理查證義務，即發文散布不實言論，已損害鄭晴文的社會評價，並考量雙方未和解，判璩美鳳3月，得易科罰金9萬元。全案上訴高等法院審理。

