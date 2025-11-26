一早排隊買炸雞給女友 違停被唾液試劑查出毒駕

蔡男想買炸雞，違停店前被巡邏員警聞出毒品味，唾液快篩呈陽性，警方依毒駕與公共危險罪偵辦。（民眾提供）

蔡姓男子為了一早6點讓女友吃到炸雞，到安平一家台式漢堡老店，但因為店家位於巷弄內，他圖方便違規停在店門口，被第四分局育平派出所巡邏員警盯上，上前盤查聞到疑似毒品味，警方現場以最新型唾液毒品快篩檢驗呈陽性。

育平派出所指出，員警當時先發現蔡男違規停車，上前提醒時聞到他身上散出異常氣味，加上言行緊繃，所以請他配合唾液快篩，很快出現陽性反應。警方後續依程序帶回偵辦，並依法採集尿液檢體，釐清實際用藥情形，同時通知拖吊車將車輛移置保管，避免疑似毒駕車輛再度上路。

第四分局表示，依道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛人如經確認毒駕，可處新台幣3萬至12萬元罰鍰，並得吊扣或吊銷駕照，情節重大者還可能觸犯公共危險罪與毒品相關罪名。警方強調，毒駕一旦釀禍，代價往往是無辜用路人的生命與整個家庭。

據了解，這間早餐店藏在台南安平巷弄，是不少安平人從小吃到大的社區型老店，清晨5點就開門營業，特色是一早就有現炸雞腿和雞翅，常被笑說是被早餐耽誤的炸雞店。招牌有薄皮炸雞腿、大阪燒風味蛋餅。

