南投吳姓角頭「瘋寬」殯儀館後中彈身亡 疑車內持槍自戕

南投縣「瘋寬」吳姓角頭心臟中彈身亡，陳屍名間鄉殯儀館後方轎車內。（取自Google街景地圖）

南投縣名間鄉殯儀館後方自行車道1部轎車內，今（24）日下午驚傳1名男子心臟中彈身亡，警方查出死者為外號「瘋寬」的53歲吳姓地方角頭，身旁留有1旁把手槍，警方調閱附近路口監視器及從現場跡證初步研判，吳男疑持手槍自戕身亡。

南投警分局今天下午2點30分獲報名間殯儀館後方自行車道，有民眾發現1名男子躺臥1部轎車駕駛座，上前呼叫卻沒有任何反應，因此報警處理，員警趕往查看，發現男子胸口中彈明顯死亡，身旁留有1旁把手槍，車內及四週無打鬥等跡象。

警方查出死者為外號「瘋寬」的53歲吳姓地方角頭，他下午駕駛鄰居車輛外出即失聯，初步研判疑持手槍自戕身亡，惟已報請檢察官相驗進一步調查釐清死因，並深入追查槍枝來源。

據了解，外號「瘋寬」的吳男，涉嫌在南投濁水溪一帶經營地下賭場與砂石買賣，平日行事作風兇狠強悍，曾因將比特犬頭像製成「通行證」，規定進入工地砂石車都得張貼出示，進而取得運輸權或地方工程標案而有「狗頭幫」之稱，並曾討賭債剪斷被害人手指等案屢遭查緝，去年7月還涉嫌向水利署公共工程承包商恐嚇勒索100多萬元，檢警8月底攻堅抓人查扣5把長短槍、200多顆子彈，火力驚人，其中一把KSG霰彈槍是電影「捍衛任務」主角「殺神」基努李維的用槍。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

南投縣「狗頭幫」吳姓角頭去年被查獲KSG霰彈槍。（警方提供）

南投縣「狗頭幫」吳姓角頭去年被警方查扣4把90手槍。（警方提供）

