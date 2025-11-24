為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    頴川家族「千億股權離奇失蹤」 北院催交資料竟遭10公司已讀不回

    2025/11/24 10:32 記者劉詠韻／台北報導
    頴川家族旗下10家公司未依北院命令提交股票去向與保管資料，分別遭處2萬元罰鍰。圖為頴川建忠。（資料照）

    頴川家族旗下10家公司未依北院命令提交股票去向與保管資料，分別遭處2萬元罰鍰。圖為頴川建忠。（資料照）

    香蕉大王陳查某之子、身價上看千億元的台裔日籍企業家頴川建忠（本名陳建忠）生前為味王集團榮譽董事長，但他離世後，頴川家族掌控的10家核心控股公司，卻驚傳「千億元股票去向不明」。台北地方法院近期對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，指相關公司在多次通知下仍未提交股票去向與保管資訊，亦未說明未配合理由，認定已屬無正當理由不從，遂依法裁處罰鍰。

    北院重訴庭日前裁定，萬果貿易、僑果實業、全青、大洋僑果、浩祥貿易、建隆興業、金元實業、程威、僑果企業、全威投資等多家關係企業，皆未依命提出股票股數、保管位置等文件。法院指出，這些公司在收到調查函文、催告函與正式命令後，多次未回覆，最終依民事訴訟法各裁處2萬元罰鍰，並限期5日內必須提交指定文件給原告。

    此案源於原告頴川欽和、志伊玲華、頴川秀玲等人，向被告陳玲玲等人請求返還股票。原告方主張，被告名下持有多家公司的大量股份，卻長期未說明股票保存狀況。法院審理時曾向被告詢問股權保管情形，被告表示股票並不在其手中，相關資料也未掌握；隨後，原告聲請法院調查證據，要求向10家公司調閱股票資料。

    北院自今年6月起陸續發出函文，但包括萬果貿易、僑果實業、全青、浩祥貿易等多家公司均未回覆；8月發函催告，仍無任何動靜；直至9月，再裁定命其提出文件後仍遭集體拒絕。法官認為，受罰公司對法院命令「明知且未履行」，已屬無正當理由不提出文書，依民事訴訟法第349條，得處以3萬元以下罰鍰，最終裁定每家公司各罰2萬元。

    實際上，頴川家族企業近年亦捲入其他司法爭議。水果貿易商「大洋僑果集團」、味王董事長陳清福與多名企業幹部，先前遭大洋僑果創辦人陳查某的孫子頴川欽和指控侵占貨款，北檢未查出侵占事證，但認定陳清福等7人長期沿用農產品交易不開發票、短報營收的慣行，涉製作不實財報並逃漏營業稅3593萬餘元，依違反商業會計法、稅捐稽徵法起訴。

    北院去年審理時，陳清福等人皆坦承犯行，判處陳清福2年徒刑、緩刑4年並支付公庫30萬元；財務主管林德盛判刑1年2月，全青及萬果監察人陳玲玲等4名主管判刑10月，均獲緩刑2年、須支付公庫8萬至10萬元。另全青及萬果公司登記負責人陳月鳳於審理期間過世，法院對其部分諭知公訴不受理，全案可再上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播