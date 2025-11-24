網路分飾兩角脅迫少女口交 男被判8年

少女信以為真跟表哥相約並幫他口交，事後母親發現提告，花蓮地方法院依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，還可上訴。（情境照）

花蓮縣20多歲男子在網路交友軟體上佯裝成15歲劉姓男學生，認識就讀國中的少女，兩人在網路上以男女朋友身分交往，經常聊兩性關係，去年七月「劉同學」突向少女稱兩人對話遭「表哥」看到，威脅截圖要貼到學校社群上，如果少女願意幫表哥口交，就可以放過他們二人，少女信以為真跟表哥相約，事後遭母親發現提告，花蓮地方法院本月19日依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年，還可上訴。

檢警調查，被告以劉姓高中生假身分與被害少女在去年6月透過網路交友軟體認識並互換IG，二人在網路上以男女朋友身分交往，討論性行為相關話題，7月間被告突然跟少女稱：「我哥截圖我們的聊天紀錄跟Ig，我怕他亂傳到我們學校，如果傳給我們爸媽就完了，他叫妳幫他吹他就刪」等語，少女擔心露骨的對話在學校內曝光而答應劉同學的要求。

去年7月晚間，被告假裝自己為劉同學的「表哥」開車出現，要少女在車上幫忙口交得逞，去年9月被害少女的同學看到少女的IG對話察覺有異，跟被害少女的母親提起，少女母親大怒：「不會原諒被告，希望判重一點」。被告否認有一人分飾二角欺騙犯行，辯稱二人只是在網路上做角色扮演，他不知道少女未滿18歲，也從未叫少女幫他口交。

不過法官從二人對話紀錄，被告早已知道對方為就讀國中的少女，法官認為被告利用網路隱匿身分，恫嚇未滿14歲少女與其發生性行為，嚴重戕害少女身心健全及人格發展，顯然未考慮其行為對少女身體、心理負面影響，惡性非微。且被告於偵查中否認全部犯行，於本院審理中僅坦承強制性交部分犯行，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，處有期徒刑8年。

