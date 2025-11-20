前桃園市議員吳宗憲詐領助理費1455萬 涉嫌貪污起訴

前桃園市議員吳宗憲涉嫌詐領助理費起訴。（資料照，記者謝武雄攝）

前民進黨桃園市議員吳宗憲涉嫌於5任議員任內，借用女友、子女、友人等身分謊報議員助理費，詐得助理費達1455萬餘元，桃園地檢署今（20）日偵查終結，以違反貪污治罪條例罪嫌，將吳宗憲及7名相關人士提起公訴，向法院聲請沒收已繳回之犯罪所得。

桃園地檢署於今年7月間指揮台北市調處偵辦吳宗憲涉嫌詐領議員助理費案，檢方認為吳宗憲擔任桃園縣議會第15、16、17屆議員，市議會第1、2屆市議員，與擔任其公費助理即同案被告范姜姓助理以虛偽申報人頭助理詐領助理費，由未擔任議員公費助理之歐陽姓、許姓、羅姓（已歿）、葉姓、張姓、彭姓、劉姓等人，配合提供身分證件、帳戶資料，供吳宗憲製作不實資料，向議會申報為公費助理，待薪資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由吳宗憲自行或指示范姜姓助理將款項提出並挪為私用，總計以此詐領1455萬6351元助理費。

檢方指揮專案小組深入追查，分析相關帳戶資金流向，於今年7月22日起持地方院搜索票搜索11處，傳訊被告吳宗憲等相關人頭助理，確認詐領事證明確，並向法院聲請羈押吳宗憲獲准，今偵結起訴。

