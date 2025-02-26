桃市前議員吳宗憲競選連任涉買票賄選 高院仍判緩刑

前桃園市議員吳宗憲競選連任涉買票賄選，一審判刑2年、緩刑5年，檢方不服上訴，高院判決駁回。（資料照）

2025/02/26 16:48

〔記者楊國文／台北報導〕時任桃園市市議員吳宗憲2022年間競選連任時，涉以發放掃街酬金、交付現金給里長或里長候選人等方式賄選，桃園地院去年依違反選罷法的交付賄賂罪判吳2年徒刑、褫奪公權5年，緩刑5年、緩刑期間付保護管束，並須支付公庫30萬元、提供240小時義務勞務，檢方主張，一審給予緩刑不當，提起上訴，高等法院今判決駁回。可上訴。

此外，桃院判決多位同案被告吳宗憲的洪姓女助理、時任里長候選人的許女，分別判處2年、1年8月徒刑，都褫奪公權5年，緩刑5年，檢方不服上訴，高等法院亦全部判決駁回。

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高院判決指出，檢方雖主張吳宗憲等人並非一開始即坦承犯罪，一審給予緩刑並非妥適，但一審認定吳等人無再犯之虞，綜合相關證據判決緩刑，並無不當；而且，一審諭知附條件緩刑宣告，藉以促使吳等人提升守法觀念，並於緩刑期間內深切記取教訓，對自身行為有所警惕，檢方指一審判決附條件的緩刑諭知不當，並無理由。

檢方調查，吳宗憲於選前的2022年10月間，透過洪姓女助理交付10萬元給一名里長、5萬元給里長候選人許女，吳另數度試圖交付現金給其他里長或候選人，則遭拒或退還。

2022年11月，吳宗憲透過洪姓女助理交付1萬3500元給里長候選人許女，許再轉交給配合選舉造勢的9名掃街人員，每人拿到1500元，之後吳又加碼，再多給每人600元。

桃園地院審理時，吳宗憲、洪姓女助理、里長候選人許女等人均坦承犯行，且行賄情節符合證述，考量他們犯後具悔悟之意，認為他們的刑責暫不執行為適當，雖判決有罪，仍宣告緩刑，並支付公庫相當數額。檢方不服，上訴高等法院。

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