桃園前市議員吳宗憲 涉貪收押

2025/07/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署偵辦前民進黨市議員吳宗憲涉嫌虛報議員助理而詐領助理費案，肅貪組檢察官范玟茵廿二日起指揮調查人員，搜索吳的辦公室等十一處地點，通知吳與其助理范姜姓、洪姓女子等十人到案，偵訊後認定吳等人詐領助理費近千萬元，涉犯貪污治罪條例「公務員利用職務詐取財物」等罪嫌，向桃園地方法院聲請押吳、范姜，地院法官昨審理裁准將吳羈押禁見。

桃院表示，吳宗憲對案情部分坦承、部分否認，但同案被告的證述與客觀證據可佐其犯罪嫌疑重大，他若要逃亡，應可取得一定的資源加以協助，有逃亡的動機、能力與高度可能性，加上他有湮滅證據與串證、串供的具體事實與可能性，裁定羈押兩個月並禁止接見通訊。

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檢方指出，吳與范姜姓、洪姓女子，涉嫌從二○一一年一月到二○一九年一月的吳擔任議員期間，陸續分別虛報議員助理，再詐領助理費合計近千萬元，吳等十人都涉貪污等罪嫌，其中吳與范姜犯罪嫌疑重大，有逃亡與勾串共犯之虞，均聲押禁見；其餘到案人除一人請回，另七人以三到十萬元具保。桃院審理後，雖認為范姜姓女子的罪嫌重大且有羈押原因，但相關非供述證據尚屬齊全等情，而無羈押的必要，法官諭知卅萬元具保。

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