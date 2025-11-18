為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》國小數學期中考分數疑雲 警方要查學童考82？還是98分？

    2025/11/18 00:30 記者王捷／台南報導
    國小生聯絡簿自填數學98分，校方系統登記82分，家長PO網控導師塗改分數、藏考卷。校方否認並提告誹謗，現由台南警方調查釐清。（資料照）

    國小生聯絡簿自填數學98分，校方系統登記82分，家長PO網控導師塗改分數、藏考卷。校方否認並提告誹謗，現由台南警方調查釐清。（資料照）

    台南警方接獲罕見報案，竟要調查國小生的數學期中考到底是考幾分？國小生聯絡簿上自填數學期中考98分，校方系統卻登記82分，為了16分差距，家長PO網控導師塗改分數、藏考卷，校長罕見提告誹謗，國小童到底考幾分？正由警方調查中。

    國小家長在臉書PO網公審台南某國小，指控導師要求孩子自行在聯絡簿寫上數學98分，但學校系統卻顯示82分，還收回數學考卷，懷疑老師塗改分數還把試卷藏起來，並轉述校方幹部說，轉學生不能問成績，批評校長高傲處理能力不足，袒護導師無視家長權益，為了16分差距，全家身心煎熬。

    校方澄清，期中考當天全班都拿到自己的試卷，檢討時請學生在聯絡簿寫分數，同班同學也證實，這位學生實際只考80多分，導師也說，因為這次考試很難，沒人考滿分，登錄成績時特別留意名單，並沒有這位學生，聯絡簿上的98分可能與實際分數不符。

    家長質疑老師「全收回考卷」，學校說，是因同年級有學生腸病毒請假，要等補考完才發試卷回家，後來確認該生已回校考完，才發還各班。導師強調，這位學生的數學考卷訂正後就放進置物籃，分數朝內夾在彩繪用具之間，發國語試卷時仍在籃內，最後整籃由同樣在校內就讀的胞姊帶走，否認有藏卷情事。

    對於被指稱說出「轉學生機制不能問成績」一事，主任與導師都否認，指成績屬導師權責，主任只是代為轉達電話，家長也未就考卷或成績直接與導師溝通。學校並指出，家長在臉書多次以「老師亂說話造謠」等語批評校長與導師，已涉誹謗，已向警方報案。

