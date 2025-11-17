注意！台86線貨車撞緩撞車 西向暫時全線封閉

台86線上貨車撞擊緩撞車，現場暫時封閉。（圖由民眾提供）

台86線台南仁德、歸仁路段，今天下午發生貨車疑似未注意前方，撞擊緩撞車的意外，雖然人員傷勢不算嚴重，但目前西向全線封閉，進行處理，籲請民眾暫時改道，以免耽誤時程。

事故發生於下午2點35分，在西向2.9公里處，歸仁警分局獲報，立刻趕往現場，緩撞車遭到撞擊後卡在護欄上，受傷人員已脫困，雙方駕駛酒測值為0，自行就醫。

當時正執行路面清掃維護，貨車自後方撞擊，因拖吊需要，通報勤指中心後，正進行台86線西向全車道封閉管制作為。

歸仁分局德南、歸南等派出所動員，將原西向堵塞車輛，指揮，退回下台一線匝道口進行迴轉。

歸仁分局已通報警廣，提醒駕駛人台86線西向封閉管制措施，也籲請用路人暫時改道。

台86線上貨車撞擊緩撞車，現場暫時封閉，進行事故處理。（圖由民眾提供）

台86線上貨車撞擊緩撞車，現場暫時封閉，進行拖吊。（圖由民眾提供）

台86線上貨車撞擊緩撞車，現場暫時封閉，匝道進行管制。（圖由民眾提供）

