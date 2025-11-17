為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東8旬翁騎車路口左轉 與直行車輛碰撞不治

    2025/11/17 15:56 記者劉人瑋／台東報導
    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    台東縣池上鄉忠孝路與中東三路口今早發生一起死亡交通事故，造成1名84歲機車騎士不幸傷重身亡。現場是因機車在路口左轉時，與直行車輛發生碰撞造成。而這也是近日縱谷地區直行車與迴轉、轉彎車輛發生第2起重大事故。

    本案發生於9時47分，84歲黃姓男子騎乘普通重型機車沿忠孝路南往北行駛，行經事故路口準備左轉進入中東三路時，與北往南直行忠孝路，由30歲謝姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。事故中，自小客車駕駛雙手輕微挫傷，現場意識清楚；惟高齡黃姓機車騎士倒地後出現左手骨折及頭部嚴重外傷，經救護人員緊急送往關山慈濟醫院急救，仍於12時2分因傷重宣告不治。

    經查，謝姓小客車駕駛酒測值為零；機車騎士因傷勢過重未能施測，雙方均持有合格駕照。事故發生後，池上聯合所立即通報線上警力前往處理，警方表示，當地的確有待轉標誌。詳細肇責由該分局交通小隊調查釐清。

    關山警察分局表示，近年交通事故高齡者比例偏高，高齡者因反應速度較慢，加上路口判斷力下降，稍有不慎就可能釀成悲劇。於此提醒，騎乘機車若遇未劃有左轉專用號誌或無法一次左轉之路口，應依規定採「兩段式左轉」，以避免與對向直行車輛發生碰撞。此外，汽機車行經路口務必「慢、看、停」，減速確實確認左右來車，才能保障自身及他人安全。將持續加強路口違規取締，避免憾事再次發生。

    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播