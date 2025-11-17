台東8旬翁騎車路口左轉 與直行車輛碰撞不治

轉彎機車與直行車發生碰撞造成一死。（警方提供）

台東縣池上鄉忠孝路與中東三路口今早發生一起死亡交通事故，造成1名84歲機車騎士不幸傷重身亡。現場是因機車在路口左轉時，與直行車輛發生碰撞造成。而這也是近日縱谷地區直行車與迴轉、轉彎車輛發生第2起重大事故。

本案發生於9時47分，84歲黃姓男子騎乘普通重型機車沿忠孝路南往北行駛，行經事故路口準備左轉進入中東三路時，與北往南直行忠孝路，由30歲謝姓男子駕駛之自小客車發生碰撞。事故中，自小客車駕駛雙手輕微挫傷，現場意識清楚；惟高齡黃姓機車騎士倒地後出現左手骨折及頭部嚴重外傷，經救護人員緊急送往關山慈濟醫院急救，仍於12時2分因傷重宣告不治。

經查，謝姓小客車駕駛酒測值為零；機車騎士因傷勢過重未能施測，雙方均持有合格駕照。事故發生後，池上聯合所立即通報線上警力前往處理，警方表示，當地的確有待轉標誌。詳細肇責由該分局交通小隊調查釐清。

關山警察分局表示，近年交通事故高齡者比例偏高，高齡者因反應速度較慢，加上路口判斷力下降，稍有不慎就可能釀成悲劇。於此提醒，騎乘機車若遇未劃有左轉專用號誌或無法一次左轉之路口，應依規定採「兩段式左轉」，以避免與對向直行車輛發生碰撞。此外，汽機車行經路口務必「慢、看、停」，減速確實確認左右來車，才能保障自身及他人安全。將持續加強路口違規取締，避免憾事再次發生。

