台中正義哥找炸街車理論被圍毆 5嫌落網疑為討債集團

台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被多人持球棒圍毆送醫。（擷取自臉書）

台中市陳姓市民今天凌晨1點發現一群男子多開著改管車在西屯區西屯路、寶慶街一帶「炸街」狂飆，噪音擾民，單槍匹馬上前理論，勸阻未果，因認為其中1輛白車要開車衝撞，就持滅火器噴灑，卻遭對方5、6人持球棒圍毆；涉嫌動手的5名男子落網後向警方供稱，當時是因債務糾紛到附近找人，卻被陳男噴滅火器才打人，訊後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。

多名男子今天凌晨1點50分開著4輛改管賓士、豐田自小客車到台中西屯區西屯路及寶慶街50巷一帶「炸街」繞行，因嚴重影響安寧，45歲陳姓民眾看不下去下樓理論，並隨身攜帶1瓶乾粉滅火器，因認為其中1輛白車想撞他，拿起滅火器朝白車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著5、6人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

請繼續往下閱讀...

警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，手指骨折，所幸送醫後意識清楚，沒有生命危險。

台中市警六分局表示，今天凌晨1點50分接獲報案，不到10分鐘員警就到場處理，隨後調閱監視器，逮捕趙姓男子（29歲）、高姓（32歲）、周姓（20歲）、劉姓（23歲）、蔡姓（33歲）等5人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。

5人落網表示，當時原本因債務糾紛到附近找人，但沒有找到才會在街頭來回繞行，因陳男突然拿滅火器噴灑才會持球棒圍毆，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。#

陳姓男子（中）被圍毆倒地，員警叫救護車將他送醫，發現頭部、全身多處擦挫傷，手指也骨折。（記者陳建志翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法