獨家》美施壓下柬國再難掩護陳志 大馬金融圈也低調切割

太子集團案超越吸金犯罪 牽動政治外交角力

美、英兩國接連對太子控股集團祭出制裁，馬來西亞金融圈也低調切割往來，避免捲入風險。據了解，太子集團在台運作幾乎不依附黑幫勢力，而我檢警查獲的案件與資金僅是整個集團龐大跨國金流的冰山一角，真正規模遍布東南亞多國。有官員透露，本案早在川普任內就已被美國列為跨國金融犯罪重點調查對象，當時就已開始追查陳志及其在東南亞的資金流向；因此，即便中、柬關係密切，但在美方持續施壓下，柬埔寨再難為陳志打掩護，顯示此案早超越吸金犯罪層面，牽動的更是政治外交角力。

由中國籍人士陳志一手創辦的太子集團，其詐騙營以柬埔寨為基地，並在東南亞多國設立運作站點，他在中國境內及海外的交易與官商關係密切，跨國資金網絡甚至涉及中國境內管道。有官員指出，陳志過去熱衷參與柬埔寨慈善活動，但本人極度低調；加上其在柬埔寨及東南亞的跨國運作錯綜複雜，與當地高層政商關係密切，一度使其真實身份與資金流向難以掌握。

官員表示，柬埔寨政府公開宣稱將配合國際調查，但當地監管與執法長期存在空窗，該集團仍被視為當地「詐騙中心」之一。然而，即便中、柬關係密切，在美方持續施壓與追查下，柬埔寨司法與金融監管再難提供實質掩護，目前陳志已被列為追查重點，未來落網恐難逃法律制裁。

據掌握，我檢警上週調查超過300名可能涉案人員，僅一人具幫派背景，顯示太子集團在台運作幾乎完全自成體系，不需依附黑幫勢力即可運作。此一細節也意味著，集團在台灣的涉案規模僅是冰山一角，真正的資金與運作仍分布在東南亞多國。

此外，隨著美方起訴書曝光，馬來西亞執法單位已將陳志列為查緝重點，調查方向涵蓋其名下不動產交易、資金流向及海外公司往來。位於首都吉隆坡等多處高價商辦與豪宅資產均已被列入查封名單，馬方也透過金融監管機構積極追蹤相關帳戶資金異動；據悉，馬國金融圈多數企業與人士已紛紛低調切割與太子集團的業務往來，以降低牽連風險。

