網紅「仙塔律師」通知詐團過戶豪車涉洗錢 開庭辯「通知前已過戶」

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫助詐團洩密、洗錢，台北地院今開庭。 （記者張文川攝）

知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪，涉入「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙長者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見（律師會見）後通知共犯陳永山變賣金飾及BMW名車，台北地檢署今年8月起訴15人，對仙塔具體求刑1年；台北地院今開庭，

全案依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪起訴鉅新匯公司負責人王助彰、集團首腦情侶檔吳芳儀、呂英菖等15人，包括李宜諪等3名律師。該集團鎖定有塔位的長者行騙，去電佯稱要向其購買塔位、節稅為由，慫恿被害人將權狀交給假代書去辦理抵押貸款，再取走貸得款項，債務和高利貸留被害人，至少6名長者受騙，詐騙金額達1.6億元。

檢警今年4月23日偵辦收網，聲押吳芳儀獲准後，發現李宜諪、趙浩程、蔡沅諭等3人以律師身分遊走探密並指導脫罪、脫產，趙浩程通知吳女的友人陳永山，將吳女的BMW名車過戶至陳男名下，並於偵查前教導陳男、吳女以「買賣交易」置辯。

李宜諪則涉洩漏吳女的偵查辯詞、吳女被羈押等偵查秘密，並趁律見後通知陳永山變賣金飾和名車；蔡沅諭則是告知陳永山已被列為被告、呂英菖否認犯罪等偵查中秘密。檢方依洗錢罪起訴李宜諪、趙浩程，依洩密罪起訴李宜諪、蔡沅諭。

今日庭訊時，李宜諪否認犯罪，答辯稱吳女的豪車是在她通知陳男之前，就已經過戶，她的通知是無效幫助，她是基於對當事人的好意才告知注意事項，她是看到起訴書才知道車輛已過戶，且車輛是否是以犯罪所得買的，也有爭議。

李女說，吳芳儀被羈押禁見，也是法院的公開訊息，並非機密，她沒有洩密、幫助洗錢的動機和主觀犯意；辯護律師補充，李女傳的簡訊「吳芳儀遭羈押」、「詢問吳芳儀是不是呂英菖的助理？」是律師常態，無涉洩密。

蒞庭檢察官指出，李女今天供述與偵查時的說詞不符，李女身為律師，卻指示被告隱匿財產，幫助詐欺集團處分財產，應負起法律責任。

偵查期間檢方諭令李女70萬元交保，限制出境、出海8月，期限即將期滿，李宜諪聲請解除限制出境處分，聲稱她沒有外國居留證，起訴罪名也非重罪，她沒有潛逃出境逃避審判的必要性；檢方則認為本案還在準備程序，為確保後續審理，建請法院延長限境管制。法官諭知待合議庭評議決定。

