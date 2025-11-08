為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長

    2025/11/08 10:34 記者劉人瑋／台東報導
    緊臨國中外的巷道內成排自小客車，擋風玻璃上出現彈痕。（民眾提供）

    緊臨國中外的巷道內成排自小客車，擋風玻璃上出現彈痕。（民眾提供）

    台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。

    日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，由於子彈未能穿透玻璃、只造成部分碎裂，加上玻璃凹痕形狀，民眾認為可能是「試槍」，但不排除是強力彈弓造成，只是射擊威力如此，若是落在人身上也是非死即傷。

    由於發生地點在學校旁，平日上下學期間總是大排長龍，接送小孩的家長開車停滿附近，因此民眾也懷疑「該不會是不滿這裡處處停車、塞滿巷道？」，據悉受損車輛只剩1輛尚未修復，但該處又停滿車，只是換了一批。

    民眾說，破壞者如果是不想讓人在巷道停車，「那他失敗了，頂多再換一批車停放而已，地方就這麼小，是能停哪裡？」但這種事件同時也讓家長們提高警戒，不僅是擔心自車成下一個標靶，更擔心自家小孩淪為下個「行動靶」。

    校方也在隔天以擴音器提醒學生，同時也認為這應該不是學生所為，同時也提醒要注意安全。警方表示，目前已初步掌握偵辦方向，正積極偵辦當中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播