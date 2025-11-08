台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長

緊臨國中外的巷道內成排自小客車，擋風玻璃上出現彈痕。（民眾提供）

台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。

日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，由於子彈未能穿透玻璃、只造成部分碎裂，加上玻璃凹痕形狀，民眾認為可能是「試槍」，但不排除是強力彈弓造成，只是射擊威力如此，若是落在人身上也是非死即傷。

由於發生地點在學校旁，平日上下學期間總是大排長龍，接送小孩的家長開車停滿附近，因此民眾也懷疑「該不會是不滿這裡處處停車、塞滿巷道？」，據悉受損車輛只剩1輛尚未修復，但該處又停滿車，只是換了一批。

民眾說，破壞者如果是不想讓人在巷道停車，「那他失敗了，頂多再換一批車停放而已，地方就這麼小，是能停哪裡？」但這種事件同時也讓家長們提高警戒，不僅是擔心自車成下一個標靶，更擔心自家小孩淪為下個「行動靶」。

校方也在隔天以擴音器提醒學生，同時也認為這應該不是學生所為，同時也提醒要注意安全。警方表示，目前已初步掌握偵辦方向，正積極偵辦當中。

