台中今年「性影像案」642件 視訊裸聊遭勒索...少年郎成主要獵物

紀翰學（右）到警廣受訪，分享性影像犯罪型態及如何防範。（警方提供）

台中市警察局統計，今年1至10月共受理642件性影像犯罪案，平均每月超過64件，其中多數為「視訊裸聊遭側錄進而勒索金錢」，婦幼隊長紀翰學4日到警廣受訪時呼籲，網路世界信任要有界限，私密要懂保護，若不幸外流務必保持鎮定、保存證據並報警求助。

婦幼隊統計，今年1至10月共接獲642件與性影像有關案件，其中被害人以男性為主（57.9%），且年齡層集中在18至23歲（21.7%），最常見手法就是透過「網路視訊裸聊側錄」再恐嚇勒索金錢。

請繼續往下閱讀...

紀翰學指出，這類犯罪可分為「詐騙裸聊側錄販售」與「索取性影像恐嚇勒索」兩種型態，共同特徵大致歸納為「虛構人設」、「情感操弄」及「錄影側錄或交換私密影像」，區別在於犯嫌最後是將得手性影像販售圖利還是「恐嚇散布並勒索金錢」。

其中一名男大生在交友軟體認識女子，對方主動曖昧互動並要求裸聊，男大生因好奇答應，卻在對方錄下影像後被勒索，對方威脅若不付款就散播影片，另名高中生則在IG被設局，遭對方以露臉裸照勒索6萬元，嚇得夜不成眠、食不下嚥。

紀翰學提醒，數位犯罪具有匿名、跨域與變異快速等特性，防不勝防，民眾應提高警覺，慎選交友對象、保護個資、不輕信甜言蜜語、拒絕不當要求、避免單獨見面多方查證身分，才能降低風險，若私密影像不幸外流，切記「保持鎮定」、「保存證據」及「善用性影像處理中心網頁進行通報」等3個步驟。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法