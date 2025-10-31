渣男身分證配偶欄「空白」 小三傻愛被抓姦在床才知是舊證件

盧姓女子誤信余男舊身分證上配偶欄位「空白」，傻愛人夫被抓姦在床。（情境照）

余姓男子婚後3年就出軌，小三盧姓女子曾質疑余男有老婆小孩，但卻被一張「舊身分證」欺騙，兩人在床上嘿咻時當場被余妻抓包，法官雖然認為錯不在小三，但因盧女曾簽下和解書同意賠錢，因此判她應與余男連帶賠償70萬元。

判決指出，余男和妻子結婚後帶著小孩一起住舅舅家，但余男婚後3年就跟盧姓女子有染，還把盧女帶回家嘿咻；盧女到余男住處時，看到有小孩的物品，她曾質疑余男是否結婚有小孩，但余男為了取信她，竟傳了一張「高雄縣」時代的舊身分證，身分證上配偶欄空白，取信盧女自己還是單身。

請繼續往下閱讀...

盧女卸下心防與余男交往後，沒想到在「身分證事件」後4個月，余、盧兩人又在住處大戰三百回合時，被余妻當場目睹抓包，余妻找來親友助陣，余、盧兩人自知理虧，簽下和解書同意賠償200萬元，但簽完後卻耍賴，一毛錢都沒有賠。

余妻一狀告上法院，除要求余、盧兩人應按照和解書內容賠償70萬元外，侵害配偶權部分，也要賠30萬元。高雄地方法院審理時，盧女辯稱自己也是被渣男所騙，沒有要破壞他人婚姻；余男則說自己當時是被迫簽下和解書，和解書無效。

法官審酌相關事證後，認定盧女與余男交往時，確實不知道他已婚身分，因此侵害配偶權部分，僅判余男要賠6萬元，盧女此部分免賠；至於和解書部分，法官也認為無法證明余、盧兩人是被迫簽下，因此判兩人應連帶賠償70萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法