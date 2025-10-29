台中休旅車駕駛疑自殘後衝撞鐵板燒店 檢排除他殺 家屬無異議

休旅車撞進鐵板燒店。（民眾提供）

台中市南區28日上午發生一起離奇死亡車禍，36歲何姓駕駛身中刀傷、車內又有不明粉末，全案一度疑雲重重，檢察官於晚間相驗後確認，何男疑持刀自殘後駕車衝撞鐵板燒店，排除他殺可能，家屬對結果無異議，讓這起詭異事故真相逐漸明朗。

事故發生在28日上午10時26分，一輛白色休旅車突然失控逆向暴衝，撞上對向一輛Lexus轎車後，再碰撞另輛停放路旁機車後，衝進路口「大埔鐵板燒」店內，猛烈撞擊聲嚇壞民眾，消防人員趕抵時，駕駛何男已明顯死亡，頸部有深可見骨刀傷，左胸靠近肋骨處也有利刃傷痕，胸口嚴重撕裂。

初步研判，部分外傷可能是撞擊時安全氣囊未開、胸口猛撞方向盤所致，現場血跡斑斑，排檔桿旁還發現一把長約20公分的染血水果刀，座位周邊散落護照、印章與約15萬元現金，另何男身上還有兩只裝著不明白色粉末的塑膠罐，現場未聞酒味或吸毒氣味，粉末已送驗釐清成分。

何男家住北屯區，沿途監視器均顯示他獨自駕駛，未見他人同行或上、下車，休旅車沿高工路行駛至事發地前短暫逆向停下約17秒，隨後突然加速暴衝，與Lexus轎車碰撞後直接撞入店內，由於死者頸胸皆有刀傷，一度懷疑遭襲或涉及他殺。

案經檢察官完成相驗，經檢視傷口情形及相關影像佐證，排除他殺可能，家屬對相驗結果無意見；據了解，何男與家人互動不多，近期工作及交友狀況不明，警方將持續追查其行車路線與通聯紀錄，以釐清自戕動機。

