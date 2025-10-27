屏東家暴男販毒被關18年 2子女聲請免扶養獲准

法官判決，2子女不必扶養屏東惡劣父。判決示意圖，非本新聞照。（資料照）

屏東一名男子阿強（化名）結婚後，生下2名子女，但沉迷於賭博、積欠龐大債務，更沾染吸毒惡習，情緒暴躁，經常謾罵及施暴妻子，離婚後子女由妻子撫養，後來還因販賣毒品判刑18年，從未盡到父親的義務及照顧，2名子女因此向屏東地方法院聲請免除扶養，法官判准不必扶養。

阿強的前妻向法官表示，她和阿強結婚後，才發現阿強有債務，小孩出生後，有一次看到阿強走出房間突然癱軟，她在房間發現毒品注射器，而且從來沒有負擔小孩的扶養費，還要求她給生活費，不從就施暴打她，並且到去地下錢莊借錢。她為了養小孩兼2 份工作，只能吃報廢食品，娘家資助頭期款買房子，但房子卻遭到阿強轉貸，更拿保險借錢，讓小孩沒錢吃飯，她受不了才跟阿強離婚，離婚後，阿強從沒有探視過2名小孩及負擔撫養費，2名小孩從國中起就開始自己半工半讀賺生活費，阿強完全不關心子女的情況。

法官認為，阿強對於2名子女從未盡撫養、照顧義務，在審理期間從未出庭，依據民法第1118條之1 第2項之規定，請求免除渠等對相對人之扶養義務，於法尚無不合，應予准許，判決2名子女免除扶養義務。

