為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東家暴男販毒被關18年 2子女聲請免扶養獲准

    2025/10/27 18:38 記者葉永騫／屏東報導
    法官判決，2子女不必扶養屏東惡劣父。判決示意圖，非本新聞照。（資料照）

    法官判決，2子女不必扶養屏東惡劣父。判決示意圖，非本新聞照。（資料照）

    屏東一名男子阿強（化名）結婚後，生下2名子女，但沉迷於賭博、積欠龐大債務，更沾染吸毒惡習，情緒暴躁，經常謾罵及施暴妻子，離婚後子女由妻子撫養，後來還因販賣毒品判刑18年，從未盡到父親的義務及照顧，2名子女因此向屏東地方法院聲請免除扶養，法官判准不必扶養。

    阿強的前妻向法官表示，她和阿強結婚後，才發現阿強有債務，小孩出生後，有一次看到阿強走出房間突然癱軟，她在房間發現毒品注射器，而且從來沒有負擔小孩的扶養費，還要求她給生活費，不從就施暴打她，並且到去地下錢莊借錢。她為了養小孩兼2 份工作，只能吃報廢食品，娘家資助頭期款買房子，但房子卻遭到阿強轉貸，更拿保險借錢，讓小孩沒錢吃飯，她受不了才跟阿強離婚，離婚後，阿強從沒有探視過2名小孩及負擔撫養費，2名小孩從國中起就開始自己半工半讀賺生活費，阿強完全不關心子女的情況。

    法官認為，阿強對於2名子女從未盡撫養、照顧義務，在審理期間從未出庭，依據民法第1118條之1 第2項之規定，請求免除渠等對相對人之扶養義務，於法尚無不合，應予准許，判決2名子女免除扶養義務。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播