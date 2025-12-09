幕後》反助理費除罪化連署破150人 6立委下禁令、助理壓力山大

一名國會辦公室主任發起「國會助理連署」，呼籲國民黨立委陳玉珍撤回助理費除罪化提案，截至下午3時已有150人參與連署。（記者李文馨翻攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引爆基層助理不滿。據本報掌握，一名國會辦公室主任今天主動號召連署撤回提案，截至下午3時，累計已有150人參與，朝野約有6位立委施壓助理不准連署，由於每年12月正值助理遴聘異動時間，若在此敏感時機「違逆老闆」，除了明年的工作不保，也無法領取年終。

一名國會辦公室主任今天發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

聲明表示，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障。他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委統籌運用且免具檢核，此提案將使國會助理勞動權益嚴重倒退，呼籲陳玉珍立委及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。

發動連署者接受本報訪問時表示，立法院現有的「助理工會」結構老化，多以資深助理或特定人脈為主，運作流於聯誼性質，如舉辦餐會、慶生會等，難以真正代表年輕世代或新進助理的心聲。他質疑，「工會究竟納進多少年輕助理？很多新進人員根本不是當然會員，因此他們繞過工會，以「年輕助理」為主體發起獨立連署。

據了解，現在正值12月，是立法院各委員辦公室簽署下年度「聘書」的關鍵期。立法院人事處已發出公文與空白聘書，若立委對某位助理不滿，只需在名單上將其劃掉，該助理明年便失業，且依規定若不在「續聘期間」，連年終獎金都領不到，也因此部分助理連署只能「偷偷來」，朝野甚至有至少6位立委明確要求助理禁止簽署。

據指出，一名任職於在野黨辦公室的助理簽署後，「老闆」直接在辦公室公開開罵，助理迫於壓力只能撤簽。此外，民眾黨約有2個委員辦公室參與連署，但整體仍持保留態度，據悉，民眾黨團明天將討論相關提案，擬自提版本修法。

