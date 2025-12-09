為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    宏都拉斯大選開票99.4％！阿斯夫拉僅贏4.2萬票 納斯拉亞控舞弊：50萬票有問題

    2025/12/09 15:54 即時新聞／綜合報導
    原本領先的納斯拉亞，在計票中斷恢復後被逆轉，他指控選舉存有舞弊行為，有50萬張選票有問題，宏國大選恐持續進入延長賽。（路透）

    原本領先的納斯拉亞，在計票中斷恢復後被逆轉，他指控選舉存有舞弊行為，有50萬張選票有問題，宏國大選恐持續進入延長賽。（路透）

    宏都拉斯總統大選開票作業進入第10天，根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新數據，目前已完成99.4%開票作業，獲得美國總統川普公開背書的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到4.3萬票的差距，微幅領先「自由黨」（PL）候選人、電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）。不過納斯拉亞指控選舉存有舞弊行為，有50萬張選票有問題，宏國大選恐持續進入延長賽。

    綜合外媒報導，據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新數據，截至當地時間9日清晨1點40分，總統大選開票作業已完成99.4%，「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉以40.52%得票率、129萬8835票領先「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞的39.20%、125萬6428票，雙方差距僅1.32%、不到4.3萬票。

    而執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%、61萬8448票，排名第三，遠遠落後兩名親台候選人。

    納斯拉亞在X平台上誓言奮戰到底，他指控選舉存有舞弊行為，他強調CNE在計票過程中兩度「系統崩潰」，當正輸入對他有利的數據時，電腦系統遭到操弄且發生故障，他強調有逾50萬張有爭議的選票需要重新登記，強調「我們還有很長的路要走。」

    選舉官員表示，還有數千份存在「不一致」情況的投票記錄需要審查，預計在9日或10日在各政黨和觀察員的監督下進行特別重新計票。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播