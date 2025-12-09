宏都拉斯大選開票99.4％！阿斯夫拉僅贏4.2萬票 納斯拉亞控舞弊：50萬票有問題

原本領先的納斯拉亞，在計票中斷恢復後被逆轉，他指控選舉存有舞弊行為，有50萬張選票有問題，宏國大選恐持續進入延長賽。（路透）

宏都拉斯總統大選開票作業進入第10天，根據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新數據，目前已完成99.4%開票作業，獲得美國總統川普公開背書的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到4.3萬票的差距，微幅領先「自由黨」（PL）候選人、電視名嘴納斯拉亞（Salvador Nasralla）。不過納斯拉亞指控選舉存有舞弊行為，有50萬張選票有問題，宏國大選恐持續進入延長賽。

綜合外媒報導，據宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）最新數據，截至當地時間9日清晨1點40分，總統大選開票作業已完成99.4%，「國家黨」（PN）候選人阿斯夫拉以40.52%得票率、129萬8835票領先「自由黨」（PL）候選人納斯拉亞的39.20%、125萬6428票，雙方差距僅1.32%、不到4.3萬票。

而執政黨「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%、61萬8448票，排名第三，遠遠落後兩名親台候選人。

納斯拉亞在X平台上誓言奮戰到底，他指控選舉存有舞弊行為，他強調CNE在計票過程中兩度「系統崩潰」，當正輸入對他有利的數據時，電腦系統遭到操弄且發生故障，他強調有逾50萬張有爭議的選票需要重新登記，強調「我們還有很長的路要走。」

選舉官員表示，還有數千份存在「不一致」情況的投票記錄需要審查，預計在9日或10日在各政黨和觀察員的監督下進行特別重新計票。

En la mañana, hoy lunes 8 de diciembre 2025 cuando se cayó el sistema en el Consejo nacional electoral, @CneHonduras estaban entrando a suma las actas de los departamentos de Cortés y Atlántida. Hoy a las 7:20 de la noche se vuelve a caer el sistema cuando están entrando de nuevo… — Salvador Nasralla （@SalvaPresidente） December 9, 2025

