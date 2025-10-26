協勤費案》察覺法規存在「獨厚」規定 發明「義交煉金術」A走上百萬

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事（圖左）與宋姓男書記（圖右二，戴眼鏡者）等人涉嫌浮報協勤費、暗槓公積金，金額初估約300多萬元；圖為今年8月25日，萬華中隊李姓幹事等人赴北檢召開記者會畫面。（資料照）

檢警日前偵辦台北市交通義勇警察大隊萬華中隊，李姓、宋姓幹部涉嫌自2022年至2025年間，虛報「協勤費」A走上百萬元一案。警方偵辦此案才發現，許多工地建案、封街活動，廠商都必須提出「交通維持計畫」，李、宋疑似就是發現計畫中有「獨厚」義交的規定，再加上義交督導機制鬆散，有利可圖，他們才發明「義交煉金術」來A錢。

以台北市政府現行規定，民間廠商如果要辦封街活動、遊行、工地建案等項目，只要符合特定條件且可能會占用道路、影響交通者，都要向市府提出「交通維持計畫」。此計畫主要是要降低工程、活動對交通造成的衝擊，其中大多數都需要派人到場指揮、疏導交通。

不過，依照目前法規，能「合法」在道路上指揮交通者，只有警察跟義交，警察替民間廠商服務說不過去，因此這項「重責大任」就落在義交頭上。民間廠商會依照交通維持計畫中的義交人數、協勤時數，將協勤費用匯至義交大隊帳戶，義交大隊再依隊員協勤時數，把協勤費匯至隊員帳戶。

據了解，李姓幹事與宋姓書記，疑似就是根據這項「獨門規定」，開始用「以少報多」的方式來A協勤費。例如某建案工地在施工期間需要四位義交在周邊道路疏導工程車輛進出，他們在義交勤務表上排4位隊員負責，但實際上只有1位到場執勤，沒執勤的3位隊員領到協勤費後，再拿現金給李、宋。

警方研判，李、宋敢如此膽大妄為，一來是仗著這些工地工程的利潤動則上億元，廠商只要能順利施工，不會計較付出的協勤費，更不會管到底有幾名義交來協勤。二來則是義交內部督導機制不彰，隊員有無依班表協勤，是由義交幹部督導，李、宋本身就是幹事與書記，分別負責排班與督勤，「球員兼裁判」，根本不怕穿幫。

據悉，警方在9月底約談李、宋與10名幫忙領協勤費的人頭隊員共12人，這10名人頭隊員中，其中有人每月可領到10萬多元協勤費，以義交每小時2至3百多元協勤費換算，等於每天要協勤10多個小時，相當不合理。

