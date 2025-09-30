北市義交幹部涉浮報協勤費、暗槓公積金 檢警9路搜索約談12人

檢警獲報，台北市交通義勇警察大隊萬華中隊有幹部涉嫌浮報協勤費、暗槓公積金，金額初估約300多萬元；圖為今年8月25日，萬華中隊李姓幹事等人赴北檢召開記者會畫面。（資料照）

檢警獲報，台北市交通義勇警察大隊萬華中隊有幹部涉嫌從2022年2025年間，涉嫌虛報「協勤費（給予義交等執行民防任務的費用補助）」上百萬元，另有人涉侵占公積金200多萬元，台北地檢署今日指揮萬華警分局兵分9路搜索，約談李姓幹事、宋姓書記等12人，全案朝刑法詐欺、偽造文書、業務侵占等罪嫌偵辦。

今年8月18日，有週刊報導指，台北市義交大隊大隊長辜萬益，安插台北市政府市長辦公室「主任研究員」林冠勳的妻子擔任有給職幹事，還要求義交幫國民黨台北市議員郭昭巖掃街助選、慶生等；但隔日，另一家電子媒體即引句「知情人士」所述報導，辜萬益上任後查出掌握帳務的李姓幹事與另一名幹部公款帳目不明，疑挪用公款，大隊內部日前才啟動人事調整，將李姓幹事被降為一般隊員、另一名幹部則暫離崗位，「兩人恐怕是因為心生不滿，才會惡人先告狀」。

請繼續往下閱讀...

8月25日，李姓幹事等多名義交成員，赴台北地檢署召開記者會，指辜萬益涉侵占公積金，替郭昭巖慶生，另訂製2面匾額贈給自己，又對前幹事提告妨害名譽，告發辜涉侵占、誣告，此部份仍在偵查中。

檢警則獲報，李姓幹事涉聯手宋姓書記，從2022年至2025年間，涉利用「以少報多」等手法，虛報協勤費；不僅如此，李姓幹事還涉暗槓萬華中隊公積金200多萬元。

檢察官吳怡蒨於今指揮萬華分局，持法院核發的搜索票，搜索李女等人住居處共9處，並約談李女等12人到場查證，全案朝詐欺取財、業務文書登載不實、業務侵占等罪嫌偵辦；至於辜萬益涉侵占部分，不是此次行動的範圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法