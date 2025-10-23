車禍持假證件起訴出庭 假救護員「金髮Yuki」：別人給的非偽造

許姓男子今天長髮女裝出庭，強調證件是別人給的，自己並沒有偽造。（記者陳建志攝）

台中許姓男子自稱是日本籍女子「Yuki」，在溺水現場替3歲男童進行CPR急救，卻被踢爆根本是男性、且不具緊急救護員資格，台中地檢署主動分案偵辦。替男童急救部分雖未構成刑事犯罪，不過卻發現他2022年發生車禍時，持偽造的「修諺凱醫療救護事業集團」隊員證件向員警證明身分，依偽造特種文書罪將他起訴。今天台中地院開庭，許男仍是長髮女裝出庭，辯稱該證件是別人給他的，否認是自己偽造，因已經申請法扶律師協助，法官決定律師確定後再擇期開庭。

台中市一名3歲男童今年3月在家中溺水，父親發現報案後，「金髮Yuki」穿著救護背心抵達現場，協助進行CPR急救，男童父親事後指控按壓CPR的位置不對，他也被發現不是義消，事情鬧大後，「Yuki」不僅出面接受媒體採訪，還聲稱自己是日本女留學生。

但後來被抓包，除是假冒的緊急救護員，而且真實身分根本是男性，台中地檢署懷疑他不具義消資格，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照也疑有偽造情事，認為涉有偽造文書等罪嫌，予以剪報分案。中檢4月傳喚許男到案，檢察官複訊後認定他涉犯偽造文書罪，但考量涉案情節，命無保請回。

檢察官傳喚當天現場替男童急救的消防員等人，而男童家屬也並未對許男提告，並認為許男替男童急救部分未構成刑事犯罪。

不過另查出，許男2022年3月24日晚間6點多在台中市南區忠明南路與國光路口發生車禍，卻持偽造的「修諺凱醫療救護事業集團」隊員證，在警方進行資料登錄時，提出做為證明身分的證件，足以損害消防機構管理急救資格的正確性，依偽造特種文書罪將他起訴。

台中地院今天開庭，許男長髮、一身裙裝的女性裝扮出庭，聲稱該案已經判決過了，自己也已經繳了6萬4000元的罰金，認為不該再二次起訴他；不過法官當庭調閱相關卷證，確定當初是因他偽造姊姊的簽名而判刑，至於他持偽造的隊員證並未起訴，兩者是不同罪名。

許男則辯稱，當初因參加相關救護訓練，一位自稱是「修諺凱醫療救護事業集團」的職員拿這張證給他，自己當天車禍精神狀況不好，直到隔天才發現拿了錯誤的證件給員警，強調自己也是後來才知道沒有這個機構，否認有偽造文書。

