高雄53路公車闖紅燈險撞機車影片瘋傳 交通局：扣罰補助！

高雄市一輛53路公車於三民區皓東路闖紅燈，險些與機車擦撞，令路人傻眼，影片在網路瘋傳，交通局將依公車營運虧損補助相關規定扣罰，並納入公車服務品質評鑑扣分。

交通局同時要求客運業者加強駕駛行車教育；警方表示，經查公車違規闖紅燈案發生於昨（21日）下午15時50分許，在三民區皓東路與高速公路旁便道路口，警方尚未接獲相關報案資料。

經檢視網路影片中汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口時闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條第1項；機車駕駛人在設有禁止臨時停車標線處臨時停車，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款，另現場攤販未經許可在道路擺設攤位，已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第10款，將依相關事證進行舉發。

交通局也表示，經調閱影像確認，這輛為53路公車行經皓東路與皓東路241巷口，在號誌已轉為紅燈後仍通過路口，闖紅燈情事屬實，將依公車營運虧損補相關規定扣罰並納入公車服務品質評鑑扣分，並要求客運業者加強駕駛行車教育。

