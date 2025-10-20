民眾黨走讀活動涉「勒警」 北檢首度傳喚黃國昌

民眾黨8月底舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷，涉違反集會遊行法；台北地檢署今日首度以被告身分傳喚民眾黨主席黃國昌出庭說明。（記者王定傳攝）

民眾黨8月底舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷，涉違反集會遊行法；台北地檢署今日首度以被告身分傳喚民眾黨主席黃國昌出庭說明，黃國昌步入地檢署前、接受媒體採訪時說，自己「坦袒蕩蕩、沒有在怕，一切依照法律程序來進行」。

黃國昌受訪時說，走讀活動後自己就接到警方的通知，也回覆警方：「從過去馬政府至蔡政府時期，我基本上都不希望警察太辛勞，對國家機器發動的可笑的濫訴，認為有傳喚的必要，就請檢察官傳喚，警局的警詢我從來不去...結果中正一分局還裝不知道這件事情」。

黃國昌並表示：「既然檢察官發了傳票，作為法律人，且立法院的事情忙到一個階段，就來這邊看看檢察官有什麼要問的？」；他還說：「過去野草莓運動時，與民進黨站在一起、要一起推動廢除集遊惡法，民進黨不斷宣傳，集遊惡法違憲、違反兩公約...結果民進黨現在聽到不喜歡的聲音，就拿過去痛恨的集遊惡法打壓不喜歡的聲音，我只能夠說非常令人遺憾」。

黃國昌還說：「作為一個法律人，坦袒蕩蕩，不論是馬政府或蔡政府時期都被傳喚過，沒有在怕，一切依照法律程序來進行」；另有媒體詢問是否擔心檢方予以交保等強制處分？黃國昌則回說：「他過去涉集遊法從來被強制處分過，賴政府是否要創首例，我也不是很確定」。

警方調查，民眾黨在8月30日舉辦走讀活動，期間黃國昌涉率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後，認定他涉非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，警方於9月間約談黃國昌，但他並未赴警局接受警詢，警方因此將全案函送給北檢偵辦。

此外，本案除黃國昌外，另有2名男子涉案，其中一人涉以AI將遭黃國昌勒頸的中正一分局督察組長陳育健畫面改為露出「燦爛笑容」，另一人涉對員警動手，警方之前約談2人也都未到案，此部份亦由北檢偵辦中。

