工程師行竊竟辯南科廠區遇靈異 起乩趕女鬼被法官打臉

位於南科的能元科技兩名工程師竊取公司銅箔廢料，雖人贓俱獲，但藍姓工程師卻聲稱，許姓同事遇靈異事件，自己靈異體質、當場起乩辦法事「趕女鬼」，並提出照片自證清白，法院認為說法違反常情，依竊盜罪分別判刑4月與3月。

判決指出，藍男與許姓同事去年3月30日晚間下班後仍留在公司，兩人以油壓拖板車推走兩袋銅箔廢料太空包，共重514公斤，市值約11萬2千元。監視器畫面顯示兩人穿藍色工作服、打落鏡頭後搬運太空包，最後由藍男駕駛小貨車離開廠區。公司報警後，警方依影像比對鎖定兩人到案。

許男在警詢時供稱，公司地下室常出現怪事，有人說見到女鬼，才邀藍男前往「處理靈異問題」；但到庭時又改口，稱只是機台故障找對方協助，沒想到藍男突然起乩。藍男則辯稱父親是乩童，自己「有感應」，當晚確實焚符作法。兩人並提出照片自證清白，但手機遺失、拍攝時間無法確認。法院認為兩人說法互相矛盾，拍照目的也難信，意圖製造不在場證明。

合議庭指出，廢水系統多屬堵塞與漏水問題，與電力無關，不需藍男介入。再加上兩人借拖板車未歸、破壞監視器等舉動，顯見事前有謀議。法官認定兩人確有犯意聯絡與行為分擔，雖已賠償公司8萬元並調解，但藍男有竊盜前科、仍否認犯行，不宜緩刑。法院依竊盜罪判藍男4月、許男3月徒刑，可以易科罰金。

