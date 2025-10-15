為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車性侵案影片外流 台灣網路新聞自律聯盟發3項聲明

    2025/10/15 17:30 記者吳亮儀／台北報導
    北車性侵案現場今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    北車性侵案現場今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

    國慶日連假期間，台北車站驚傳一名男子性侵喝醉的外籍女子，被害人被拉到大廳旁牆邊猥褻、性侵，過程長達10分鐘，影像被路人拍下並被電視台媒體無任何處理就播出，引發爭議。

    台灣網路新聞自律聯盟今天（15日）發表三項聲明，呼籲媒體自律與尊重受害者，避免以獵奇與聳動方式報導台北車站性侵案。

    聲明指出，第一，聯盟堅決反對任何形式以獵奇、聳動為目的之報導方式，特別是在涉及性侵、家暴、未成年或其他敏感議題時，媒體肩負的是揭露真相、引導公義，而非販售恐懼、複製傷害。

    第二，聯盟呼籲各媒體即刻下架相關畫面與連結，檢視內部新聞倫理流程，嚴格自律，面對傷害，我們不是旁觀者，更不能成為加害者的幫凶。

    第三，支持主管機關對相關媒體是否觸法進行調查與必要懲處，並建議未來建立更清晰的影像使用規範。

    台灣網路新聞自律聯盟表示，在社群快速轉傳的時代，媒體更應謹慎拿捏「公眾知情權」與「個人尊嚴權」的界線，媒體的力量，來自信任；信任的根基，是專業與節制。

    台灣網路新聞自律聯盟表示，已經接到三十多則民眾申訴，並轉發給相關媒體知悉，誠摯呼籲媒體從業人員，勿以轉載、報導、分享任何涉及受害者畫面的內容，共同守護共同守護媒體的專業與社會責任。同時也歡迎民眾透過本聯盟申訴平台反映案例，攜手維持新聞自律與公信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播