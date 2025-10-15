北車性侵案影片外流 台灣網路新聞自律聯盟發3項聲明

北車性侵案現場今天拉起封鎖線。（記者王冠仁攝）

國慶日連假期間，台北車站驚傳一名男子性侵喝醉的外籍女子，被害人被拉到大廳旁牆邊猥褻、性侵，過程長達10分鐘，影像被路人拍下並被電視台媒體無任何處理就播出，引發爭議。

台灣網路新聞自律聯盟今天（15日）發表三項聲明，呼籲媒體自律與尊重受害者，避免以獵奇與聳動方式報導台北車站性侵案。

聲明指出，第一，聯盟堅決反對任何形式以獵奇、聳動為目的之報導方式，特別是在涉及性侵、家暴、未成年或其他敏感議題時，媒體肩負的是揭露真相、引導公義，而非販售恐懼、複製傷害。

第二，聯盟呼籲各媒體即刻下架相關畫面與連結，檢視內部新聞倫理流程，嚴格自律，面對傷害，我們不是旁觀者，更不能成為加害者的幫凶。

第三，支持主管機關對相關媒體是否觸法進行調查與必要懲處，並建議未來建立更清晰的影像使用規範。

台灣網路新聞自律聯盟表示，在社群快速轉傳的時代，媒體更應謹慎拿捏「公眾知情權」與「個人尊嚴權」的界線，媒體的力量，來自信任；信任的根基，是專業與節制。

台灣網路新聞自律聯盟表示，已經接到三十多則民眾申訴，並轉發給相關媒體知悉，誠摯呼籲媒體從業人員，勿以轉載、報導、分享任何涉及受害者畫面的內容，共同守護共同守護媒體的專業與社會責任。同時也歡迎民眾透過本聯盟申訴平台反映案例，攜手維持新聞自律與公信。

