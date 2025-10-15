為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄11歲男童弄丟作業被罵 搭火車到嘉義流落街頭

    2025/10/15 12:45 記者蔡宗勳／嘉義報導
    離家出走男童的家長接獲通報，立即從高雄趕來水上警分局接孩子。（水上警分局提供）

    離家出走男童的家長接獲通報，立即從高雄趕來水上警分局接孩子。（水上警分局提供）

    高雄市11歲男童不小心弄丟學校的作業本被母親責罵，負氣搭火車要到嘉義縣外婆家，但在水上車站下車後，因為不知道如何去外婆家而流落街頭，超商店員見男童在門口徘徊，疑似迷路而報警，線上巡邏員警即時抵達，協助聯繫家屬，讓男童得以返家。

    水上警分局水上派出所日前晚間獲報，中山路二段一間7-11超商有名男童在門口徘徊，疑似迷路需要警方協助，員警謝亞秦、陳美伃立即前往處理，抵達時看到林姓男童站在路邊，神情緊張不知所措。員警上前詢問時，男童低頭沉默不語，經耐心安撫，男童才表示自己因不小心弄丟學校作業本被罵，趁家人不注意離家出走。

    男童透露，從高雄市鼓山區住家出門後，前往車站搭乘火車來水上站，準備到嘉義縣朴子找外婆，但因不知道外婆家如何到達，從水上火車站下車後，漫無目的徒步行走到7-11向店員問路，店員發現異狀報請警方協助。

    員警先帶男童返所休息並提供餅乾與飲料安撫情緒，經警方確認男童身分後，隨即通知家屬。家屬接獲警方電話表示家人們也都心急如焚地找尋小孩，所幸接到警方來電，家屬感謝警方及時熱心協助，並承諾將更有耐心與孩子溝通，避免再次發生類似情形。

    水上分局呼籲，家長應多關心子女生活狀況，注意教育方式，遇到小孩放學久未回家或走失，應儘速報警。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    高雄男童離家出走流落街頭，被帶回水上警分局安置。（水上警分局提供）

    高雄男童離家出走流落街頭，被帶回水上警分局安置。（水上警分局提供）

