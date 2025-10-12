醫師娘愛買房地產被盯上 遭詐團假冒書記官騙走3113萬

桃園市馮姓老嫗、潘姓男子假扮書記官，騙走醫師娘3113萬現款，逃亡12年落網被起訴。（記者余瑞仁攝）

桃園市中壢區1家知名診所巫姓醫師娘財力雄厚，經常收購房地產成為地方知名房產大戶，卻因此被馮姓婦人鎖定刻意結交，獲取醫師娘信任後誆稱熟識桃園地院書記官可以代為操作標購中壢區三座屋段1幢透天法拍屋房地，馮婦夥同潘姓男子假冒陳姓書記官取信醫師娘母女面見交付3113萬餘元，驚覺受騙向調查局桃園市調查處報案送辦，馮婦、潘男逃亡12年後被通緝到案，近日被桃園地檢署依詐欺罪嫌起訴。

涉案被訴的馮姓老婦現年76歲、潘男現年64歲，全案源於2013年間馮婦從不動產業界獲悉桃園某知名診所巫姓醫師娘擁有雄厚財力，經常收購桃園各地房地產儼然為房市大戶，馮婦因此刻意接近醫師娘，雙方話題繞著房地產打轉，很快就與醫師娘熟識；馮婦見時機成熟，介紹假冒為桃園地院陳姓書記官的潘男給醫師娘，誆稱「陳書記官」在法院「很夠力」，能以最佳條件標得中壢區三座屋段1處法拍透天厝法的房產。

醫師娘被馮婦與假冒書記官的潘男以「夠力、低價、高報酬」的話術攻陷，2013年4月22日連續指示其女兒前往桃園地方法院民事庭外交付3048萬1千元現金給馮婦，次日由醫師娘在其丈夫診所內再交付65萬1千元給馮婦，然而3113萬2千元卻如同肉包子打狗一去不回，醫師娘發現被騙後，氣得向桃園市調查處報案送辦。

然而馮婦、潘男詐得鉅款後早已銷聲匿跡，桃園地檢署傳拘不到，對2人發布通緝，直到12年後才緝獲2人，檢察官調查後近日依詐欺罪嫌將馮婦、潘男提起公訴。此外，醫師娘指控另被馮婦、潘男以類似手法先後詐騙9次、金額將近5500萬元，但馮婦、潘男均否認，且無積極證據，檢方認為難以證實犯罪，且若成罪與起訴案為接續犯之裁判上一罪，不另為不起訴處分。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

