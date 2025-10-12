台中毒販買槍試射第一發就膛炸！擁「只能嚇人」廢槍撐場慘了

警方查扣已膛炸改造手槍及毒品等證物。（警方提供）

台中市林姓毒犯出獄不久又重操舊業，明知販毒犯法，仍抱著僥倖心態繼續流竄各地交易，為防黑吃黑更花錢買了一把改造手槍擁槍自重，豈料剛試射就「膛炸」報廢，警方循線追查到案時，發現林男仍不死心地將這把「只能嚇人」的壞槍留在身邊，也成了罪加一等的犯罪鐵證。

台中市刑大偵六隊長張勝記今天說明案情指出，該隊先前偵辦毒品案，溯源追查時鎖定49歲的林姓男子，查出林男多次因毒品案遭查獲，今年初才服刑期滿出獄，沒想到才自由沒幾個月又重操舊業，不僅購買大量毒品供自己吸食，還分裝販售牟利。

請繼續往下閱讀...

且為閃避查緝，他不時更換落腳處與使用車輛，但警方早已掌握其行蹤與交易方式，蒐證完備後報請檢方指揮偵辦今年二月，專案小組持搜索票前往其北區租屋藏匿處處收網，當場查獲海洛因4包、大麻3包、安非他命4包，以及吸食器、分裝袋、電子磅秤、手機等贓證物，市價約4萬8千元。

查緝過程中，警方也在床底下搜出一把改造手槍與7顆子彈，經鑑識人員檢驗，該槍早已因「膛炸」受損，無法正常擊發，林男供稱，唯恐交易中遭黑吃黑，才會花錢購買該把改造手槍，沒想到才試射開第一槍就膛炸，他更坦言：「那把槍早就壞了，只能嚇人撐場面用。」

但警方指出，即便不能擊發，改造槍仍屬違法持有，依法可判5年以上徒刑，林男最終被依《毒品危害防制條例》與《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦，檢方除向台中地院聲請羈押獲准，該案也在近日偵結起訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法