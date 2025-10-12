為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    提供帳戶給詐團被關5個月罰15萬 法官再判須賠被害人20萬

    2025/10/12 09:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    提供帳戶給詐騙集團被關5個月罰15萬，法官再判男子須賠被害人20萬。示意圖。（資料照）

    提供帳戶給詐騙集團被關5個月罰15萬，法官再判男子須賠被害人20萬。示意圖。（資料照）

    楊姓男子提供個人所有的銀行帳戶、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼、存摺給詐騙集團成員，一名郭姓男子被該詐團以購買虛擬貨幣手法騙走20萬元、全數匯入楊男帳戶，之後詐騙集團將贓款提領一空，郭男得知上當後報警，警方逮捕楊男，楊男之前已被判有期徒刑5個月、併科罰金15萬；郭男再向楊男提起侵權行為損害賠償，苗栗地院法官近期審理後，判處楊男須賠償郭男20萬，自民國今年9月5日起至清償日止，按週年利率5%利息。

    郭男主張，楊男已經依幫助詐欺取財、幫助洗錢罪被苗栗地院刑事庭法官判處有期徒刑5月、併科罰金15萬元；郭男強調，楊男明知他人蒐集金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼，通常為規避犯罪偵查及掩飾犯罪所得所在或去向，但郭男仍提供帳戶、金融卡等給詐騙集團，導致郭男被騙20萬，聲明楊男須賠償20萬。

    苗栗地院法官審理後，認為楊男故意提供銀行帳戶供詐團使用，自屬對詐團侵權行為提供助力的幫助行為，且其行為亦與郭男所受損害具相當因果關係，故准許郭男請求。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播