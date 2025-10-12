提供帳戶給詐團被關5個月罰15萬 法官再判須賠被害人20萬

提供帳戶給詐騙集團被關5個月罰15萬，法官再判男子須賠被害人20萬。示意圖。（資料照）

楊姓男子提供個人所有的銀行帳戶、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼、存摺給詐騙集團成員，一名郭姓男子被該詐團以購買虛擬貨幣手法騙走20萬元、全數匯入楊男帳戶，之後詐騙集團將贓款提領一空，郭男得知上當後報警，警方逮捕楊男，楊男之前已被判有期徒刑5個月、併科罰金15萬；郭男再向楊男提起侵權行為損害賠償，苗栗地院法官近期審理後，判處楊男須賠償郭男20萬，自民國今年9月5日起至清償日止，按週年利率5%利息。

郭男主張，楊男已經依幫助詐欺取財、幫助洗錢罪被苗栗地院刑事庭法官判處有期徒刑5月、併科罰金15萬元；郭男強調，楊男明知他人蒐集金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼、網路銀行帳號及密碼，通常為規避犯罪偵查及掩飾犯罪所得所在或去向，但郭男仍提供帳戶、金融卡等給詐騙集團，導致郭男被騙20萬，聲明楊男須賠償20萬。

苗栗地院法官審理後，認為楊男故意提供銀行帳戶供詐團使用，自屬對詐團侵權行為提供助力的幫助行為，且其行為亦與郭男所受損害具相當因果關係，故准許郭男請求。

