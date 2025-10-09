防青少年無照、危駕釀傷亡車禍 台南警啟動國慶連假大執法

台南市警方國慶連假在全市針對青少年無駕照或危險駕駛行為進行大執法。（台南市警察局交通大隊提供）

中秋連假期間10月4日上午，台南市左鎮山區18歲蘇姓男子無照開車跑山撞死同行、無照騎機車17歲楊姓少年，引發輿論譁然與批判。為防範未成年人無照及危險駕駛，市警局10月9日到12日國慶連假啟動「防制危險駕車及取締無照駕駛專案」。

對於近期無照駕駛事故頻傳，導致多起死傷案件，尤以未成年無照駕駛情形最嚴重，南市警局決定在國慶連假期間展開危駕與無照駕駛大執法，採取「守望、巡查、稽查」等方式，加強重點時段及路段的巡邏、路檢與取締，確保連假期間交通安全順暢。

請繼續往下閱讀...

市警交通大隊指出，本次專案以高風險違規為重點，針對無照駕駛、酒駕及超速、蛇行、違法改裝車輛等危險駕駛行為，加強攔查與路檢勤務，並針對易肇事路段強化攻勢查緝勤務，防止危險駕車再發生。

針對取締無照駕駛案，警方為防杜駕駛人遭舉發後再次開車上路，釀成事故憾事，對於取締未滿18歲無照駕駛者時，將當場禁止其駕駛並依規定舉發，另依「道路交通管理處罰條例」第85條之2規定，移置保管車輛；18歲以上無照駕駛者，除依法舉發外，並請違規人聯繫有駕照的第三人將車輛駛離，若未能聯繫到第三人或車輛無法立即駛離，亦將依同條規定移置保管車輛。

警方並提醒家長加強關懷青少年用路安全問題，防止家中青少年無照駕車上路，以免成為馬路上的不定時炸彈，害人又害己。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法