鏟子超人注意! 花蓮救災免費領雨鞋 要輸入帳號連結一定是詐騙

近日有詐騙集團利用花蓮救災行騙，警政署165打詐儀錶板揭露相關過程。（記者姚岳宏攝）

「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉災區幫忙，卻有詐騙集團趁機行騙，警政署165打詐儀錶板今天揭露，有民眾看到網路提供免費雨鞋，隨即聯絡對方並付運費，對方卻開始要他繼續操作網站，並輸入銀行卡號，他研判一定是詐騙，立刻報警。網友說，雖然只損失58元，但讓他感受到網路詐騙無孔不入。

網友表示，9月30日那天凌晨，他用手機滑Threads，看到1則「hqt441」發布的貼文，說是要去花蓮協助救災，並且會免費提供雨靴，只是要有需求者先支付運費，由於網友正有這個打算，便私訊對方。

對方一開始態度誠懇，他便加入對方LINE暱稱【陳靜怡】帳號，並在10月2日用玉山銀行帳戶轉了新台幣58元，到對方提供的中國信託帳號，接著便去處理自己的事。

過了幾個小時，對方稱要核對金流，製作感謝名冊等理由，要求點傳送的連結進行「實名制認證」，當他點進入該連結，卻要他輸入銀行卡號，當下他立刻警鈴大作，覺得這根本是詐騙！因為按照常理，如果只是單純寄送物資，根本不需要這些額外的程序，只需末5碼便能核對身分。於是他立刻中斷與對方所有聯繫，並到警察局報案。

網友說，雖然實際損失只有58元，但讓他感受到網路詐騙無孔不入。詐騙集團會利用人們的善心與信賴，包裝成公益活動或優惠資訊，引誘你先付小額金錢。等你上鉤後，他們會再一步步增加條件，要求更多個資、更多金錢。

警方提醒，花蓮救災請循官方公布的途徑辦理馬太鞍溪堰塞湖資訊專區（https://www.hl.gov.tw/ysh/），才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告。同時不要點擊陌生人提供的連結；救災，卻要輸入金融帳戶資訊，一定是詐騙；對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。

