台中三寶騎士逆向害追撞2傷 警方要追查開罰了

台中市陳姓男子今天上午騎機車行經三民路1段時，前方突然有一名騎士跨越雙黃線逆向，陳男緊急煞車，造成後方王姓女子的機車反應不及撞上，所幸兩人無大礙。（記者陳建志翻攝）

台中市陳姓男子（35歲）今天上午7點多騎機車行經三民路1段時，前方突然有一名騎士跨越雙黃線逆向，陳男緊急煞車，結果後方王姓女子（28歲）反應不及撞上陳男機車後方，造成陳男摔車，全身多處擦挫傷，所幸無大礙，警方表示，將以車追人，釐清逆向行駛的民眾身分依法開罰。

這名陳姓男子，今天上午7點45分左右，騎機車沿三民路1段，由四維街往自治街方向行駛，行經事故地點時，前方突然有一名騎士越雙黃線逆向行駛，陳男看到趕緊減速，不料後方騎乘機車的王姓女子（28歲）反應不及，撞上陳男的機車後方，造成陳男失控摔車。

請繼續往下閱讀...

陳男跌倒後，雖安全帽、鞋子都撞掉，所幸僅擦挫傷無大礙，王女也是輕微擦挫傷自行就醫，兩人經酒測都無酒精反應。

有後方民眾將事故當時的行車紀錄器影像PO上網，從影片中可看到，當時一名騎士從對向跨越雙黃線逆向行駛，造成該起事故發生，但該名騎士雖一度停車往後看，卻沒有停車，繼續逆向駛離現場。

市警局交大第一分隊表示，將通知該名逆向行駛普重機的車主至分隊說明，並依道路交通管理處罰條例45條1項3款處600至1800元罰鍰。全案將詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法