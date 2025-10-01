為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    疲勞駕駛？ 男子駕曳引車自撞農路護欄後翻落田裡

    2025/10/01 18:17 記者蔡政珉／苗栗報導
    曳引車行經重劃區，自撞農路護欄後側翻摔落田裡。（民眾提供）

    曳引車行經重劃區，自撞農路護欄後側翻摔落田裡。（民眾提供）

    38歲劉姓男子今（1）日中午11點多駕駛一輛營業曳引車，從苗栗縣苑裡鎮往三義鄉方向，沿140縣道西往東行駛時，劉男車輛在140縣道與玉豐14路路口附近突然自撞路旁石墩護欄，之後整輛曳引車翻落田裡，所幸駕駛並無大礙。

    轄區通霄警方指出，事發當時劉男駕駛曳引車由140縣道往三義方向行駛，經過玉田里路段時劉男所駕駛的曳引車不慎自撞路旁石墩後側翻入一旁田裡，著地面為副駕駛座處，劉男則趕緊爬出，消防人員到場時，劉男稱不需送醫。經警方酒測，劉男並未酒駕，但劉男稱當時因精神不濟才會不慎擦撞石墩護欄。

    民眾稱，後來見到吊車將曳引車拖走，曳引車被拖起時可能因車輛翻覆受損，導致機油頻頻流入田裡與一旁道路，當時幾名民間志工也到場處理道路上油漬。

    警方提醒，民眾請養足精神再開車、騎車上路，以免發生事故發生危險，畢竟因精神不濟、疲勞駕駛導致事故案例多，請用路人勿掉以輕心。

    曳引車行經重劃區，自撞農路護欄後側翻摔落田裡。（民眾提供）

    曳引車行經重劃區，自撞農路護欄後側翻摔落田裡。（民眾提供）

